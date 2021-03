***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Hayati NAZİK' in yerine Sn. Volkan ÜNLÜEL' in,- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mehmet Ali BAŞDOĞAN' in yerine Sn. Alpaslan SİNAN' ın,- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mustafa KOCAEREN' in yerine Sn. Selda ÜNAL' ın atanmasına karar verilmiştir.