***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 20:56
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Hayati NAZİK' in yerine Sn. Volkan ÜNLÜEL' in,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mehmet Ali BAŞDOĞAN' in yerine Sn. Alpaslan SİNAN' ın,
- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Mustafa KOCAEREN' in yerine Sn. Selda ÜNAL' ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922440
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.396
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1.404
En Düşük
1.390
18:058,2448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0785
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0505
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,6799
18:05452,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,56
|Açılış
|: 452,98
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2407
|8,2448
|% -0,94
|
|Euro
|9,6872
|9,7238
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,3268
|11,3836
|% -0,76
|
|Frank
|8,6797
|8,7320
|% -1,45
|
|Riyal
|2,1908
|2,2018
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|23,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|62,74
|62,74
|-1,43
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
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17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203