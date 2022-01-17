***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 09:21
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Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü toplantısı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994583
BIST
10:392.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,56
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:3913,4623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0569
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:3915,3911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0369
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:39788,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,48
|Açılış
|: 788,18
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:37
|AYCES
|69,00
|2.820.005
|% 9,96
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|382,20
|23.075.345
|% 9,01
|
|HALKB
|5,58
|426.216.836
|% 8,35
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|AKFGY
|8,33
|7.892.864
|% -5,98
|
|IDEAS
|28,80
|420.887
|% -4,82
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|ERCB
|52,15
|3.518.713
|% -4,31
|
|GARAN
|11,98
|650.767.923
|% 1,01
|
|HALKB
|5,58
|426.216.836
|% 8,35
|
|KRDMD
|13,01
|398.545.213
|% -1,51
|
|AKBNK
|7,60
|388.084.997
|% 1,20
|
|ASELS
|24,68
|337.417.455
|% 2,24
|
|HALKB
|5,58
|426.216.836
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,46
|168.310.593
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,97
|268.782.602
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,07
|267.090.775
|% 4,90
|
|GARAN
|11,98
|650.767.923
|% 1,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4413
|13,4614
|% -0,43
|
|Euro
|15,3635
|15,3842
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,3699
|18,4621
|% -0,37
|
|Frank
|14,6733
|14,7617
|% -0,43
|
|Riyal
|3,5774
|3,5953
|% -0,40
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|4,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,00
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|0,48
|