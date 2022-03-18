***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 18:15
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz' un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kazım YETİŞ, Sn. Sezai Afif ENSARİ ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER 'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011476
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|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
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|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
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|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
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|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
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|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
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|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
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|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
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|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
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|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
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|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
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|EREGL
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|2.364.324.707
|% 1,12
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|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
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|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
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|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
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|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
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|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7893
|14,8001
|% 0,67
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|Euro
|16,3586
|16,3942
|% 0,42
|
|Sterlin
|15,8032
|15,8984
|% 1,25
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|Frank
|918,4360
|918,6600
|% 0,16
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|Riyal
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-12,15
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|Altın Gr.
|919
|919
|2,14
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|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
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|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
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|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
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|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
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|Gümüş.Ons
|24,98
|25,03
|-0,37
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|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,08
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|B. Petrol
|107
|107
|0,76
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