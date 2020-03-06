***OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OYAYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle OYAYO.E payında 09/03/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/04/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825064BIST