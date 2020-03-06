***OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.03.2020 18:10
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle OYAYO.E payında 09/03/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/04/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825064
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|INFO
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|DOCO
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|2.832.679
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|GARFA
|4,67
|17.582.480
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|DGATE
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|% -8,49
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|ISKUR
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|ASELS
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|YKBNK
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|YKBNK
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|ODAS
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|KARSN
|1,85
|216.636.639
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|EKGYO
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-8,20
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|Altın Gr.
|327
|327
|-1,86
|
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|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|-0,27
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|Gümüş Gr.
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|3,38
|-0,06
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