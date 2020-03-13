***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:55
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828894
BIST
17:4195.790
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.150,24
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:416,3046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:417,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0655
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:41318,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,27
|Açılış
|: 318,09
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|59.889.463
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|589.708
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.141.420
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|8.645.639
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.670.549
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,18
|9.332.285
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|69.867.425
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|THYAO
|9,07
|1.127.167.477
|% 6,96
|
|GARAN
|9,03
|636.429.872
|% 3,32
|
|KRDMD
|2,06
|407.129.373
|% 3,00
|
|EREGL
|8,14
|383.966.376
|% -0,12
|
|TSPOR
|3,36
|342.385.323
|% -2,33
|
|ODAS
|1,36
|330.151.297
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,07
|407.840.513
|% 3,50
|
|IHLGM
|0,95
|178.474.238
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,22
|340.652.069
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,20
|170.994.741
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8617
|7,9011
|% -0,62
|
|Frank
|6,6070
|6,6468
|% -0,84
|
|Riyal
|1,6749
|1,6833
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,44
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.109
|2.163
|-4,48
|
|Yarım
|1.020
|1.046
|-2,17
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,31
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,76
|34,76
|1,54
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