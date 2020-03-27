***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:59
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832567
BIST
12:1789.861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -1.666,11
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.838
12:176,4631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0676
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:177,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:17336,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,68
|Açılış
|: 336,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|973.315
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|663.632
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|3.222.601
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.912.186
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.301.259
|% -9,77
|
|MPARK
|14,15
|23.667.225
|% -7,52
|
|ISYAT
|2,03
|5.750.772
|% -7,31
|
|QNBFL
|119,60
|2.418.971
|% -7,21
|
|THYAO
|9,15
|657.377.142
|% -1,08
|
|GARAN
|8,02
|328.674.458
|% 1,01
|
|ASELS
|23,52
|312.325.741
|% -3,05
|
|IPEKE
|7,90
|165.865.569
|% -0,25
|
|KOZAA
|9,44
|162.903.089
|% -3,77
|
|IHLGM
|0,86
|86.875.105
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,45
|40.725.173
|% -2,17
|
|ODAS
|1,29
|109.650.652
|% -3,01
|
|THYAO
|9,15
|657.377.142
|% -1,08
|
|YKBNK
|1,91
|123.950.735
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8446
|7,8839
|% 0,81
|
|Frank
|6,6734
|6,7136
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|-11,86
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,41
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,14
|