***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 11:32
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851169
BIST
13:57109.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:576,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:577,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:57376,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,26
|Açılış
|: 376,10
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|RTALB
|33,14
|4.684.538
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|23.326.921
|% 9,94
|
|GEDZA
|11,33
|10.705.387
|% 9,79
|
|SEYKM
|9,71
|39.143.417
|% 9,47
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|EGCEY
|1,31
|163.058
|% -9,66
|
|BMELK
|4,30
|59.079
|% -6,32
|
|IZTAR
|5,74
|932.194
|% -4,33
|
|MARKA
|2,27
|25.961.664
|% -2,99
|
|BNTAS
|4,16
|167.781.973
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,56
|137.143.125
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,57
|90.338.355
|% 4,48
|
|MPARK
|18,76
|85.593.205
|% 4,16
|
|SOKM
|13,05
|65.666.136
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,56
|137.143.125
|% 0,00
|
|BNTAS
|4,16
|167.781.973
|% 4,52
|
|MARKA
|2,27
|25.961.664
|% -2,99
|
|MSGYO
|2,63
|13.183.793
|% 7,35
|
|SOKM
|13,05
|65.666.136
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5341
|8,5769
|% 0,16
|
|Frank
|7,1601
|7,2033
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-20,49
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.464
|-21,30
|
|Tam
|2.515
|2.532
|-21,90
|
|Yarım
|1.226
|1.236
|-10,70
|
|Çeyrek
|615
|619
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,13
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|-0,46
|