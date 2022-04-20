***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 10:09
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022230
BIST
11:362.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,17
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:3614,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:3615,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0821
|Açılış
|: 15,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9093
En Düşük
15,8030
11:36916,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,05
|Açılış
|: 916,46
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DAGHL
|21,00
|5.723.764
|% 8,86
|
|OYYAT
|65,30
|26.917.198
|% 7,40
|
|MANAS
|26,40
|33.692.471
|% 6,02
|
|NATEN
|66,60
|61.944.665
|% 5,63
|
|SMART
|5,72
|7.807.329
|% 5,54
|
|ASUZU
|84,15
|15.620.836
|% -9,71
|
|KAPLM
|52,70
|3.831.233
|% -5,64
|
|PEGYO
|1,38
|24.928.419
|% -5,48
|
|DOBUR
|46,28
|2.702.176
|% -5,20
|
|ISGYO
|10,55
|45.753.923
|% -4,70
|
|THYAO
|38,90
|2.341.425.753
|% 0,36
|
|GARAN
|14,17
|820.124.216
|% -0,07
|
|PETKM
|10,47
|796.308.093
|% 1,85
|
|EREGL
|35,72
|695.251.568
|% -0,45
|
|KRDMD
|16,31
|688.348.932
|% -0,55
|
|ODAS
|2,58
|441.110.361
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,25
|609.539.829
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,88
|299.337.532
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|225.789.580
|% 2,29
|
|PETKM
|10,47
|796.308.093
|% 1,85
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6671
|14,6698
|% 0,13
|
|Euro
|15,8879
|15,8981
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,0397
|19,1352
|% 0,29
|
|Frank
|15,3915
|15,4843
|% 0,46
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 0,13
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-7,03
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,47
|