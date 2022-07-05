***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:00
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041408
BIST
10:102.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,88
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:1016,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9006
En Düşük
16,7799
10:1017,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:10981,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,50
|Açılış
|: 981,27
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,03
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:08
|RTALB
|6,66
|6.123.663
|% 4,23
|
|AKFGY
|2,28
|18.093.533
|% 4,11
|
|UFUK
|62,60
|48.014
|% 2,71
|
|GZNMI
|43,20
|1.047.204
|% 2,66
|
|TDGYO
|7,88
|292.788
|% 2,60
|
|ULUSE
|207,00
|5.712.324
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|BRKSN
|8,27
|51.637
|% -4,61
|
|OYAYO
|9,09
|717.695
|% -4,42
|
|THYAO
|47,70
|330.405.520
|% 0,04
|
|EREGL
|26,34
|140.601.552
|% 1,46
|
|SISE
|21,28
|124.970.585
|% 0,38
|
|KOZAL
|194,70
|119.245.521
|% -0,92
|
|KRDMD
|10,91
|102.692.466
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,81
|65.973.539
|% -0,71
|
|ODAS
|2,70
|34.682.062
|% -1,10
|
|YKBNK
|4,27
|54.513.879
|% -0,23
|
|TSKB
|1,98
|23.185.380
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,91
|102.692.466
|% 2,25
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8913
|16,8999
|% 0,44
|
|Euro
|17,5693
|17,5835
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,3636
|20,4657
|% 0,39
|
|Frank
|17,5065
|17,6119
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4843
|4,5068
|% 0,41
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,26
|
|Altın Gr.
|980
|981
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.546
|6.642
|16,00
|
|Yarım
|3.204
|3.248
|8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,46
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Seans Raporu
10:08
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