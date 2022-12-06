***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:06
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084616
BIST
11:244.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -15,20
|Açılış
|: 4.958
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:2418,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:2419,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:241.061,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.061,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BARMA
|122,10
|25.633.430
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.834.818
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.706.153
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.538.707
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|19.892.085
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|382.575.316
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|161.438.222
|% -9,98
|
|PRDGS
|11,47
|24.015.719
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|99.993.771
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,16
|4.428.647.138
|% 5,73
|
|THYAO
|137,50
|3.091.263.857
|% -0,79
|
|EREGL
|42,62
|2.937.323.982
|% 0,42
|
|ENKAI
|27,36
|1.794.220.311
|% 2,63
|
|ASELS
|50,05
|1.695.197.031
|% 0,54
|
|KRDMD
|17,16
|4.428.647.138
|% 5,73
|
|ADESE
|1,84
|225.791.713
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,23
|722.336.158
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,70
|253.711.943
|% 1,12
|
|TSKB
|4,07
|378.195.664
|% 1,50
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6379
|18,6407
|% 0,01
|
|Euro
|19,5487
|19,5609
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6980
|22,8118
|% 0,32
|
|Frank
|19,6905
|19,8091
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,50
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,68
|
Seans Raporu
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