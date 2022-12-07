***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 12:53
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085138
BIST
15:374.957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -42,81
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:3718,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:3719,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1079
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6202
En Düşük
19,4674
15:371.062,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.062,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:37
|YESIL
|4,40
|60.289.317
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|506.987.692
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|189.638.000
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|30.088.749
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.082.248
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|HEDEF
|21,62
|22.094.008
|% -7,61
|
|PRDGS
|12,39
|35.167.505
|% -7,61
|
|KRDMD
|17,76
|10.426.435.631
|% 0,34
|
|THYAO
|136,60
|5.276.834.632
|% 0,74
|
|ASELS
|50,85
|4.528.809.528
|% 3,69
|
|PETKM
|18,20
|3.689.101.755
|% 1,11
|
|EREGL
|41,96
|2.962.677.939
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,76
|10.426.435.631
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,24
|1.493.608.549
|% 0,00
|
|PETKM
|18,20
|3.689.101.755
|% 1,11
|
|ISCTR
|10,31
|1.631.655.981
|% 0,98
|
|ADESE
|1,91
|274.629.499
|% 4,37
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6380
|% 0,02
|
|Euro
|19,6090
|19,6202
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,6122
|22,7256
|% 0,30
|
|Frank
|19,7326
|19,8515
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,80
|
|Cumhuriyet
|7.124
|7.232
|-11,00
|
|Tam
|7.161
|7.209
|9,00
|
|Yarım
|3.468
|3.524
|4,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,10
|