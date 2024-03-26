***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 16:04
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262591
BIST
'
17:408.768
En Düşük
|Değişim
|: -2,90%
|| -261,55
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:4032,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:4034,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0666
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:402.259,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,53
|Açılış
|: 2.258,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IZMDC
|6,71
|244.363.367
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|ERSU
|41,42
|103.023.357
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.555.663
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.577.103
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,64
|22.812.785
|% -53,60
|
|KONYA
|10.117,50
|678.448.600
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.216.180
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|99.044.639
|% -9,98
|
|THYAO
|280,25
|7.021.820.950
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|EREGL
|42,02
|4.799.966.183
|% -2,19
|
|AKBNK
|43,88
|4.682.185.166
|% -0,46
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,39
|4.896.564.399
|% -6,91
|
|ISCTR
|11,10
|4.165.058.450
|% -2,72
|
|PETKM
|21,30
|4.548.318.818
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,30
|1.591.834.289
|% -4,32
|
|YKBNK
|26,52
|4.171.046.390
|% -2,21
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1902
|32,1961
|% 0,28
|
|Euro
|34,9386
|34,9492
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,9343
|41,1394
|% -0,17
|
|Frank
|35,9009
|36,0809
|% -0,49
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:53EGEEN
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 14, 642.50 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 505 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 8, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 9 altında . İşlem hacmi 87, 356.00 milyon TL de
-
17:52TETMT
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 12, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132 adet işlem
-
17:50SAMAT
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 464 adet işlem
-
17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem