***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.02.2024 09:08
***OYAYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252863
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,68
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,06
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.753.138
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|104.732.313
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.288.466
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.274.696
|% -9,97
|
|KARTN
|115,40
|257.388.386
|% -6,63
|
|LINK
|396,75
|307.171.931
|% -4,57
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|PGSUS
|872,50
|3.448.633.173
|% 1,99
|
|THYAO
|281,50
|3.285.620.912
|% 1,99
|
|REEDR
|67,70
|2.146.259.639
|% 7,55
|
|MIATK
|73,50
|2.071.684.845
|% 3,16
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|806.311.083
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|779.520.746
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,44
|317.412.358
|% 0,18
|
|YKBNK
|23,34
|1.212.048.947
|% 1,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2231
|31,2258
|% 0,08
|
|Euro
|33,9324
|33,9487
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4255
|39,6232
|% 0,10
|
|Frank
|35,4108
|35,6241
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
|
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