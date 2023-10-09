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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

09.10.2023 19:18
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,0525
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0525
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2023 2023 2023 2023 2023
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
75.253 87.389 162.642 90.235 252.877
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.393 353 1.746 1.735 3.481
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
380.491 146.037 526.528 256.116 782.644
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
457.137 233.779 690.916 348.086 1.039.002
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
68.601.851 71.218.452 69.897.585 82.323.950 74.105.455
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,666362 % 0,328256 % 0,988469 % 0,422825 % 1,402059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203276


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CASA 155,10 46.017.766 % 10,00  
BFREN 10.854,30 426.553.391 % 10,00  
MRSHL 926,20 186.447.606 % 10,00  
DMRGD 19,91 29.453.102 % 10,00  
TETMT 2.696,80 41.039.604 % 10,00  
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Sterlin 33,7977 33,9672 % 0,45  
Frank 30,4714 30,6549 % 0,94  
Riyal 7,3654 7,4023 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 21,21  
Altın Gr. 1.651 1.651 25,58  
Cumhuriyet 11.373 11.545 112,00  
Tam 11.170 11.284 277,00  
Yarım 5.602 5.659 139,00  
Çeyrek 2.792 2.830 70,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 0,25  
Gümüş Gr. 19,43 19,45 0,28  
B. Petrol 87,97 87,97 3,39  
Seans Raporu 18:05
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