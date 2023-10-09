***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaOrtaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği KomisyonlarıBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ŞHisse Senedi% 0,0525Kamu Borçlanma Senetleri% 0,007Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,007BPP (günlük)% 0,0031Ters Repo (O/N)% 0,0005775Ters Repo (vadeli)% 0,0005775VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,0525Yabancı Menkul Kıymet% 0,1Kıymetli Madenler ve Taşlar% 0Diğer% 0Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2023 2023 2023 2023 2023Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)75.253 87.389 162.642 90.235 252.877Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.393 353 1.746 1.735 3.481Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)380.491 146.037 526.528 256.116 782.644Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)457.137 233.779 690.916 348.086 1.039.002Ortalama Net Aktif Değer (TL)68.601.851 71.218.452 69.897.585 82.323.950 74.105.455Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,666362 % 0,328256 % 0,988469 % 0,422825 % 1,402059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203276BIST