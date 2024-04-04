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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

04.04.2024 20:57
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

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Ortaklığın Aracılık Hizmetleri için Ödediği Komisyonları

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,021
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,007
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,007
BPP (günlük)
% 0,0031
Ters Repo (O/N)
% 0,0005775
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005775
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,021
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,1
Kıymetli Madenler ve Taşlar
% 0
Diğer
% 0
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2024
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
33.713
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.727
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
58.345
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
93.785
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
89.907.663
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,104313



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267737


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DIRIT 15,62 4.129.725 % 10,00  
GRNYO 10,78 76.211.721 % 10,00  
DYOBY 40,48 105.754.454 % 10,00  
KARYE 40,70 113.143.667 % 10,00  
SEKUR 14,74 46.319.396 % 10,00  
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Sterlin 40,0081 40,2086 % -0,77  
Frank 35,0340 35,2096 % -0,74  
Riyal 8,4339 8,4762 % -0,72  
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17:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,16 27,20 % 0,66  
Platin 938,80 940,07 % 0,66  
Paladyum 1.024,88 1.028,08 % 0,66  
Brent Pet. 90,83 90,83 % 0,66  
Altın Ons 2.299,64 2.299,97 % 0,66  
Seans Raporu 17:40
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