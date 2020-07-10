***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
10.07.2020 11:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
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Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
142985 141094 284079
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
7506 7407 14913
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
30215851 29831538 30030127
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,498053 % 0,497798 % 0,99564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858793
BIST