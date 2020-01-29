***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2020 20:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 179.537 -215.088 2.056.979 22.021.428 22.021.428
Transferler
92.095 1.964.884 -2.056.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.954.332 2.954.332 2.954.332
Kar Payları
-349.959 -349.959 -349.959
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.989.067 5.989.067 5.989.067
Kar Payları
-561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.701.793 569.501
Dönem Karı (Zararı)
5.989.067 2.954.332
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.989.067 2.954.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.815.046 -2.615.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-597.089 648.978
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -597.089 648.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 38.330 19.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.330 19.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.175.287 -3.145.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.175.287 -3.145.587
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-81.000 -139.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.266.775 -3.032.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 8.867.332 -1.921.469
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-803.567 621.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-803.567 621.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-786.259 -487.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-786.259 -487.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.591 -1.249.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.140 4.533
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.140 4.533
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.440.796 -2.693.790
Alınan Temettüler
12 93.213 111.219
Alınan Faiz
4.175.287 3.156.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -7.503 -4.462
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-561.323 -349.959
Ödenen Temettüler
11 -561.323 -349.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.140.470 219.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.140.470 219.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.215.268 4.995.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.355.738 5.215.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 17.361.123 5.218.469
Finansal Yatırımlar
4 10.339.937 18.610.180
Ticari Alacaklar
5 803.567 0
Diğer Alacaklar
6 1.732.035 945.776
Peşin Ödenmiş Giderler
11.738 18.261
Diğer Dönen Varlıklar
691 548
ARA TOPLAM
30.249.091 24.793.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.249.091 24.793.234
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
30.249.091 24.793.234
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 62.514 76.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 50.735 41.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.779 34.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 31.244 23.741
Diğer Borçlar
6 3.946 6.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.946 6.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 25.384 19.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25.384 19.551
ARA TOPLAM
123.088 125.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.088 125.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 72.459 41.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
72.459 41.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.459 41.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.547 167.433
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.053.544 24.625.801
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 419.349 271.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.645.128 1.399.837
Net Dönem Karı veya Zararı
11 5.989.067 2.954.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.053.544 24.625.801
TOPLAM KAYNAKLAR
30.249.091 24.793.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 66.546.780 55.643.776
Satışların Maliyeti
12 -58.988.766 -51.525.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.558.014 4.118.193
BRÜT KAR (ZARAR)
7.558.014 4.118.193
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.407.296 -1.011.156
Pazarlama Giderleri
13 -161.276 -152.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -375 -4
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.989.067 2.954.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.989.067 2.954.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.989.067 2.954.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.989.067 2.954.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.989.067 2.954.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.989.067 2.954.332
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.989.067 2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.989.067 2.954.332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815271
BIST