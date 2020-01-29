***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 179.537 -215.088 2.056.979 22.021.428 22.021.428Transferler92.095 1.964.884 -2.056.979Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.954.332 2.954.332 2.954.332Kar Payları-349.959 -349.959 -349.959Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.989.067 5.989.067 5.989.067Kar Payları-561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.701.793 569.501Dönem Karı (Zararı)5.989.067 2.954.332Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.989.067 2.954.332Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.815.046 -2.615.808Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-597.089 648.978Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -597.089 648.978Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 38.330 19.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.330 19.849Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12 -4.175.287 -3.145.587Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.175.287 -3.145.587Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-81.000 -139.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.266.775 -3.032.314Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 8.867.332 -1.921.469Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-803.567 621.578İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-803.567 621.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-786.259 -487.361İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-786.259 -487.361Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.591 -1.249.595Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.140 4.533İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.140 4.533Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.440.796 -2.693.790Alınan Temettüler12 93.213 111.219Alınan Faiz4.175.287 3.156.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -7.503 -4.462YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-561.323 -349.959Ödenen Temettüler11 -561.323 -349.959YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.140.470 219.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.140.470 219.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.215.268 4.995.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.355.738 5.215.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.361.123 5.218.469Finansal Yatırımlar4 10.339.937 18.610.180Ticari Alacaklar5 803.567 0Diğer Alacaklar6 1.732.035 945.776Peşin Ödenmiş Giderler11.738 18.261Diğer Dönen Varlıklar691 548ARA TOPLAM30.249.091 24.793.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.249.091 24.793.234DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR30.249.091 24.793.234KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 62.514 76.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 50.735 41.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.779 34.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 31.244 23.741Diğer Borçlar6 3.946 6.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.946 6.086Kısa Vadeli Karşılıklar7 25.384 19.551Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25.384 19.551ARA TOPLAM123.088 125.800TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.088 125.800UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 72.459 41.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar72.459 41.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.459 41.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.547 167.433ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.053.544 24.625.801Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 419.349 271.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 3.645.128 1.399.837Net Dönem Karı veya Zararı11 5.989.067 2.954.332TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.053.544 24.625.801TOPLAM KAYNAKLAR30.249.091 24.793.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 66.546.780 55.643.776Satışların Maliyeti12 -58.988.766 -51.525.583TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.558.014 4.118.193BRÜT KAR (ZARAR)7.558.014 4.118.193Genel Yönetim Giderleri13 -1.407.296 -1.011.156Pazarlama Giderleri13 -161.276 -152.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -375 -4ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.989.067 2.954.332FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.989.067 2.954.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.989.067 2.954.332Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.989.067 2.954.332DÖNEM KARI (ZARARI)5.989.067 2.954.332Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.989.067 2.954.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.989.067 2.954.332Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.989.067 2.954.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815271BIST