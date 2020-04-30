***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.529.541 1.529.541 1.529.541
Kar Payları
11 -561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 1.529.541 25.594.018 25.594.018
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
0 5.989.067 -5.989.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.613 -75.613 -75.613
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 9.634.195 -75.613 29.977.931 29.977.931
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.325.913 2.225.324
Dönem Karı (Zararı)
-75.613 1.529.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-75.613 1.529.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9 -564.809 -1.227.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.028 2.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.028 2.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-565.837 -1.229.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-565.837 -1.229.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.248.642 707.799
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -6.665.203 819.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 803.567 -520.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-975.362 -98.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -975.362 -98.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 631.971 528.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251 -2.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.251 -2.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.364 -19.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.364 -19.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.889.064 1.010.037
Alınan Faiz
563.151 1.215.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -561.324
Ödenen Temettüler
0 -561.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.325.913 1.664.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.325.913 1.664.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.361.123 5.218.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.035.210 6.882.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.037.897 17.361.123
Finansal Yatırımlar
4 17.005.141 10.339.937
Ticari Alacaklar
5 0 803.567
Diğer Alacaklar
6 2.705.902 1.732.035
Peşin Ödenmiş Giderler
27.718 11.738
Diğer Dönen Varlıklar
2.185 691
ARA TOPLAM
30.778.843 30.249.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.778.843 30.249.091
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
30.778.843 30.249.091
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 694.485 62.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 50.945 50.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
643.540 11.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 25.679 31.244
Diğer Borçlar
6 7.260 3.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.260 3.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 25.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 25.384
ARA TOPLAM
727.424 123.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.424 123.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 73.488 72.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.488 72.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.488 72.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
800.912 195.547
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.977.931 30.053.544
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 419.349 419.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 9.634.195 3.645.128
Net Dönem Karı veya Zararı
11 -75.613 5.989.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.977.931 30.053.544
TOPLAM KAYNAKLAR
30.778.843 30.249.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 22.076.624 9.431.629
Satışların Maliyeti
12 -21.786.013 -7.605.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
290.611 1.825.801
BRÜT KAR (ZARAR)
290.611 1.825.801
Genel Yönetim Giderleri
13 -299.157 -259.655
Pazarlama Giderleri
13 -67.064 -36.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3 -369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-75.613 1.529.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-75.613 1.529.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-75.613 1.529.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.613 1.529.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.613 1.529.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-75.613 1.529.541
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.613 1.529.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-75.613 1.529.541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841927
BIST