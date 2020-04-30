***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.529.541 1.529.541 1.529.541Kar Payları11 -561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 1.529.541 25.594.018 25.594.018Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler0 5.989.067 -5.989.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-75.613 -75.613 -75.613Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 9.634.195 -75.613 29.977.931 29.977.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.325.913 2.225.324Dönem Karı (Zararı)-75.613 1.529.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-75.613 1.529.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9 -564.809 -1.227.303Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.028 2.298Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.028 2.298Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-565.837 -1.229.601Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-565.837 -1.229.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.248.642 707.799Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -6.665.203 819.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 803.567 -520.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-975.362 -98.184İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -975.362 -98.184Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 631.971 528.701Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.251 -2.163İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.251 -2.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.364 -19.552Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-41.364 -19.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.889.064 1.010.037Alınan Faiz563.151 1.215.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -561.324Ödenen Temettüler0 -561.324YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.325.913 1.664.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.325.913 1.664.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.361.123 5.218.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.035.210 6.882.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.037.897 17.361.123Finansal Yatırımlar4 17.005.141 10.339.937Ticari Alacaklar5 0 803.567Diğer Alacaklar6 2.705.902 1.732.035Peşin Ödenmiş Giderler27.718 11.738Diğer Dönen Varlıklar2.185 691ARA TOPLAM30.778.843 30.249.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.778.843 30.249.091DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR30.778.843 30.249.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 694.485 62.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 50.945 50.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar643.540 11.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 25.679 31.244Diğer Borçlar6 7.260 3.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.260 3.946Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 25.384Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 25.384ARA TOPLAM727.424 123.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER727.424 123.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 73.488 72.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar73.488 72.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.488 72.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER800.912 195.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.977.931 30.053.544Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 419.349 419.349Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 9.634.195 3.645.128Net Dönem Karı veya Zararı11 -75.613 5.989.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.977.931 30.053.544TOPLAM KAYNAKLAR30.778.843 30.249.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 22.076.624 9.431.629Satışların Maliyeti12 -21.786.013 -7.605.828TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)290.611 1.825.801BRÜT KAR (ZARAR)290.611 1.825.801Genel Yönetim Giderleri13 -299.157 -259.655Pazarlama Giderleri13 -67.064 -36.236Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3 -369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-75.613 1.529.541FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-75.613 1.529.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-75.613 1.529.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-75.613 1.529.541DÖNEM KARI (ZARARI)-75.613 1.529.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-75.613 1.529.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-75.613 1.529.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-75.613 1.529.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841927BIST