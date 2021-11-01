***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler313.246 5.675.821 -5.989.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.072.148 3.072.148 3.072.148Kar Payları11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 732.595 8.183.026 3.072.148 31.987.769 31.987.769Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400Transferler282.345 5.298.434 -5.580.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.835.969 3.835.969 3.835.969Kar Payları11 -1.060.904 -1.060.904 -1.060.904Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 3.835.969 37.271.465 37.271.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.941 -15.667.179Dönem Karı (Zararı)3.835.969 3.072.148Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.835.969 3.072.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.759.105 -551.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 45.557 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-850.814 900.154Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -850.814 900.154Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.203 30.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.203 30.083Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.003.051 -1.482.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.003.051 -1.482.047Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.131.677 -19.744.410Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.375.658 -19.887.171Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.109 -514.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.109 -514.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.226.791 651.475İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.226.791 651.475Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler421.870 7.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)421.870 7.365Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler793 -1.389İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)793 -1.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.054.813 -17.224.072Alınan Temettüler12 232.703 74.846Alınan Faiz3.003.051 1.482.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.060.904 -1.137.923Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 -1.060.904 -1.137.923Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-879.963 -16.805.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-879.963 -16.805.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.361.578 17.361.123DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.481.615 556.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.481.615 4.363.549Finansal Yatırımlar4 31.293.328 29.066.856Ticari Alacaklar5 0 48.109Diğer Alacaklar6 3.033.195 1.064.658Peşin Ödenmiş Giderler64.648 8.678Diğer Dönen Varlıklar3.068 2.594ARA TOPLAM37.875.854 34.554.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.875.854 34.554.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 131.610 177.168Özel Maliyetler131.610 177.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.610 177.168TOPLAM VARLIKLAR38.007.464 34.731.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 480.690 58.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 61.079 58.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar419.611Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 44.956 35.585Diğer Borçlar6 2.998 2.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.998 2.205Kısa Vadeli Karşılıklar7 47.753 28.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar47.753 28.203ARA TOPLAM576.397 124.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER576.397 124.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 159.602 110.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar159.602 110.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.602 110.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER735.999 235.212ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.271.465 34.496.400Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.014.940 732.595Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 12.420.556 8.183.026Net Dönem Karı veya Zararı11 3.835.969 5.580.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.271.465 34.496.400TOPLAM KAYNAKLAR38.007.464 34.731.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 51.137.539 56.625.180 19.116.045 17.620.801Satışların Maliyeti12 -45.649.155 -52.149.398 -16.306.406 -15.637.715TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.488.384 4.475.782 2.809.639 1.983.086Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.488.384 4.475.782 2.809.639 1.983.086Genel Yönetim Giderleri13 -1.455.651 -1.240.094 -495.381 -418.969Pazarlama Giderleri13 -196.759 -163.532 -54.051 -40.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5 -8 -2 -1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.835.969 3.072.148 2.260.205 1.523.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİY