***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 20:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
282.345 4.237.530 -5.580.779 -1.060.904 -1.060.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-403.762 -403.762 -403.762
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
11 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 1.014.940 12.420.556 -403.762 33.031.734 33.031.734
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.014.940 12.420.556 6.174.155 39.609.651 39.609.651
Transferler
326.017 4.675.049 -6.174.155 -1.173.089 -1.173.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.338.110 5.338.110 5.338.110
Kar Payları
11 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 1.340.957 17.095.605 5.338.110 43.774.672 43.774.672
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-843.017 -4.148.158
Dönem Karı (Zararı)
5.338.110 -403.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.338.110 -403.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.558.237 533.137
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 17.088 15.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.949.765 1.305.532
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.949.765 1.305.532
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.426 4.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.426 4.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-689.986 -792.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-689.986 -792.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.418.775 -5.144.340
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.189.288 -4.406.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-893.681 48.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-893.681 48.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.323 -1.330.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.183.323 -1.330.846
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.149.947 542.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.149.947 542.174
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.536 3.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.536 3.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.638.902 -5.014.965
Alınan Temettüler
12 105.899 74.264
Alınan Faiz
689.986 792.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.012 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.012 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -38.012 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 0 0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.029 -4.148.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.029 -4.148.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.808.163 4.361.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.927.134 213.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.927.857 2.813.586
Finansal Yatırımlar
4 35.847.875 32.709.545
Ticari Alacaklar
5 893.681 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
893.681
Diğer Alacaklar
6 6.452.472 5.459.474
Peşin Ödenmiş Giderler
40.695 21.492
Diğer Dönen Varlıklar
35.576 3.444
ARA TOPLAM
45.198.156 41.007.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.198.156 41.007.541
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 137.349 116.425
Mobilya ve Demirbaşlar
36.110
Özel Maliyetler
101.239 116.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.349 116.425
TOPLAM VARLIKLAR
45.335.505 41.123.966
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 1.246.823 1.223.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.246.823 71.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 1.151.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 55.468 48.630
Diğer Borçlar
6 4.517 7.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.517 7.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 45.353
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 45.353
ARA TOPLAM
1.306.808 1.324.717
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.808 1.324.717
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 254.025 189.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 254.025 189.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.025 189.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.560.833 1.514.315
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.774.672 39.609.651
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 1.340.957 1.014.940
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 17.095.605 12.420.556
Net Dönem Karı veya Zararı
11 5.338.110 6.174.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.774.672 39.609.651
TOPLAM KAYNAKLAR
45.335.505 41.123.966
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 51.943.837 11.556.296
Satışların Maliyeti
12 -45.840.857 -11.471.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.102.980 84.517
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.102.980 84.517
Genel Yönetim Giderleri
13 -629.253 -408.097
Pazarlama Giderleri
13 -135.616 -80.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1 -2
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.338.110 -403.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.338.110 -403.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.338.110 -403.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.338.110 -403.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.338.110 -403.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.338.110 -403.762
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.338.110 -403.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.338.110 -403.762
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026942
BIST