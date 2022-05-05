***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler282.345 4.237.530 -5.580.779 -1.060.904 -1.060.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-403.762 -403.762 -403.762Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları11 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 1.014.940 12.420.556 -403.762 33.031.734 33.031.734Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 1.014.940 12.420.556 6.174.155 39.609.651 39.609.651Transferler326.017 4.675.049 -6.174.155 -1.173.089 -1.173.089Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.338.110 5.338.110 5.338.110Kar Payları11 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 1.340.957 17.095.605 5.338.110 43.774.672 43.774.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-843.017 -4.148.158Dönem Karı (Zararı)5.338.110 -403.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.338.110 -403.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.558.237 533.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 17.088 15.186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.949.765 1.305.532Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.949.765 1.305.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler64.426 4.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64.426 4.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-689.986 -792.543Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-689.986 -792.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.418.775 -5.144.340Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.189.288 -4.406.913Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-893.681 48.109İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-893.681 48.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.183.323 -1.330.846İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.183.323 -1.330.846Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.149.947 542.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.149.947 542.174Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.536 3.136İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.536 3.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.638.902 -5.014.965Alınan Temettüler12 105.899 74.264Alınan Faiz689.986 792.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.012 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.012 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -38.012 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 0 0Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.029 -4.148.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.029 -4.148.158DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.808.163 4.361.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.927.134 213.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.927.857 2.813.586Finansal Yatırımlar4 35.847.875 32.709.545Ticari Alacaklar5 893.681 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar893.681Diğer Alacaklar6 6.452.472 5.459.474Peşin Ödenmiş Giderler40.695 21.492Diğer Dönen Varlıklar35.576 3.444ARA TOPLAM45.198.156 41.007.541TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.198.156 41.007.541DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 137.349 116.425Mobilya ve Demirbaşlar36.110Özel Maliyetler101.239 116.425TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.349 116.425TOPLAM VARLIKLAR45.335.505 41.123.966KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 1.246.823 1.223.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.246.823 71.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 1.151.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 55.468 48.630Diğer Borçlar6 4.517 7.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.517 7.055Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 45.353Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 45.353ARA TOPLAM1.306.808 1.324.717TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.808 1.324.717UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 254.025 189.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 254.025 189.598TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.025 189.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.560.833 1.514.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.774.672 39.609.651Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.340.957 1.014.940Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 17.095.605 12.420.556Net Dönem Karı veya Zararı11 5.338.110 6.174.155TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.774.672 39.609.651TOPLAM KAYNAKLAR45.335.505 41.123.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 51.943.837 11.556.296Satışların Maliyeti12 -45.840.857 -11.471.779TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.102.980 84.517Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.102.980 84.517Genel Yönetim Giderleri13 -629.253 -408.097Pazarlama Giderleri13 -135.616 -80.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1 -2ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.338.110 -403.762FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.338.110 -403.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.338.110 -403.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.338.110 -403.762DÖNEM KARI (ZARARI)5.338.110 -403.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.338.110 -403.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.338.110 -403.762Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.338.110 -403.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026942BIST