***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 18:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019 OLAĞAN GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih,2020/3 sayılı toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.03.2020 Salı günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825146
BIST