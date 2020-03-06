***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019 OLAĞAN GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih,2020/3 sayılı toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.03.2020 Salı günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825146BIST