***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2019 OLAĞAN GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.Söz konusu Toplantıda1-Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.3- Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih, 2020/03 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş, teklif veçhile 29 Mayıs 2020 tarihinde 1.137.922,64 TL Temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.4- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih, 2020/03 sayılı toplantısında 31.03.2017 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Mahmut Cengiz AYDIN‘ın ve 12.11.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM‘ın yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, ……….. T.C. Kimlik No'lu Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve ,,,,,,,,,,,,,,,,, TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.900,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.6- Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.7- 2019 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir.8- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2020 yılında bağış öngörmemiştir.Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2019 YILI GENEL KURUL (HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih,2020/3 sayılı toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.03.2020 Salı günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok 34335 Levent -Beşiktaş - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833663BIST