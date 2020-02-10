***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.500 343.470 7,59 1,13Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 556.950 12,31 1,83Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 10.000 39.400 0,87 0,13Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 46.000 409.420 9,05 1,35Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 13.550 456.857,5 10,1 1,5Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 22.250 444.425 9,83 1,46HaberleşmeHaberleşme 40.000 379.500 8,39 1,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 107.500,04 928.275,12 20,52 3,05Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 78.001,42 794.628,9 17,56 2,61Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 7.000 171.220 3,78 0,56DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.957,17 2,28 0,51Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.383,28 1,52 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.295.570,75 19,23 4,26Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.751,68 0,87 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.968,29 2,57 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.031,6 0,89 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.908,61 0,74 0,16Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.315,32 4,52 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.523,6 15,03 3,33Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.483,2 4,47 0,99Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 297.196,41 4,41 0,98ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT071020T23 500.000 468.827,1 6,96 1,54Devlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 942.978,1 14 3,1Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 510.704,85 7,58 1,66Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikası TRD260122T19 1.000.000 1.006.184,9 14,93 3,31GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 215 145,57 3.129.862,5 100 10,28D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 444.000 444.410,55 2,6 1,46Ters-Repo TRT050624T19 14.018.205 14.013.290,41 81,97 46,04Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 916.234,55 5,36 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.770 6,29 3,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 645.600,23 3,78 2,12VIOP Nakit Teminat 1.689.331,31 1.689.331,31 100 5,55GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.046.568,43İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.046.568,43 % 100 % 98,71163778B. HAZIR DEĞERLER6.169,6 % 100 % 0,02026891a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.169,6 % 100 % 0,02026891c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)778.594,6 % 100 % 2,55790768a) Takastan Alacaklar777.800 % 99,89794432 % 2,55529719b) Diğer Alacaklar794,6 % 0,10205568 % 0,00261049Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.939,09 % 100 % 0,01951162D. BORÇLAR (-)-398.542,2 -% 100 -% 1,309326a) Takasa Borçlar-254.375 -% 63,82636519 -% 0,83569519b) Yönetim Ücreti-14.229,04 -% 3,57027186 -% 0,0467465c) Ödenecek Vergi-25.825,91 -% 6,4800942 -% 0,08484556ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-104.112,25 -% 26,12326875 -% 0,34203875NET VARLIK DEĞERİ30.438.729,52Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5219İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818187BIST