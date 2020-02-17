***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 2.000 155.700 4,17 0,51İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.500 192.900 5,16 0,63Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 547.375 14,65 1,8Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 10.000 38.000 1,02 0,12Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 46.000 400.000 10,7 1,31Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.300 462.840 12,39 1,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 22.250 454.850 12,17 1,5HaberleşmeHaberleşme 5.000 72.300 1,93 0,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 87.500,04 680.625,11 18,21 2,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 63.001,42 732.058,78 19,6 2,42Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.407,32 1,76 0,51Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.672,21 1,18 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.299.464,13 14,89 4,27Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.909 0,68 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.393,66 1,99 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.205,33 0,69 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.043,32 0,57 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.252.517,5 14,36 4,11Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.199,51 3,5 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.351,2 11,64 3,33Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 302.350,59 3,47 0,99Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 297.848,22 3,41 0,98ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 941.137,6 10,79 3,09Devlet Tahvili TRT170221T12 500.000 525.355,8 6,02 1,73Devlet Tahvili TRT210421T14 1.000.000 1.173.493,2 13,45 3,85Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.012.234,08 11,6 3,31Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 274 144,3 3.953.820 100 12,99D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 130.000 130.111,67 0,8 0,43Ters-Repo TRT110226T13 13.450.390 13.511.450,96 82,98 44,37Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 919.105,61 5,36 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.513 6,29 3,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 647.562,7 3,78 2,12VIOP Nakit Teminat 1.703.373,24 1.703.373,24 100 5,59GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.448.348,74İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.448.348,74 % 100 % 99,98B. HAZIR DEĞERLER952,71 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar952,71 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)156.094,61 % 100 % 0,51a) Takastan Alacaklar155.300 % 99,49 % 0,51b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,51 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)5.939,09 % 100 % 0,01951162D. BORÇLAR (-)-156.452,67 -% 100 -% 0,51a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-25.303,71 -% 16,17 -% 0,08c) Ödenecek Vergi-27.183,41 -% 17,37 -% 0,09ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-103.965,55 -% 66,46 -% 0,34NET VARLIK DEĞERİ30.454.882,48Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5227İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819598BIST