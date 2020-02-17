***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.02.2020 17:49
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 2.000 155.700 4,17 0,51
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 7.500 192.900 5,16 0,63
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 547.375 14,65 1,8
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 10.000 38.000 1,02 0,12
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 46.000 400.000 10,7 1,31
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 15.300 462.840 12,39 1,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 22.250 454.850 12,17 1,5
Haberleşme
Haberleşme 5.000 72.300 1,93 0,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 87.500,04 680.625,11 18,21 2,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 63.001,42 732.058,78 19,6 2,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.407,32 1,76 0,51
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.672,21 1,18 0,34
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.299.464,13 14,89 4,27
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.909 0,68 0,19
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.393,66 1,99 0,57
Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.205,33 0,69 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.043,32 0,57 0,16
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.252.517,5 14,36 4,11
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.199,51 3,5 1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.351,2 11,64 3,33
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 302.350,59 3,47 0,99
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 297.848,22 3,41 0,98
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 941.137,6 10,79 3,09
Devlet Tahvili TRT170221T12 500.000 525.355,8 6,02 1,73
Devlet Tahvili TRT210421T14 1.000.000 1.173.493,2 13,45 3,85
Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.012.234,08 11,6 3,31
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 274 144,3 3.953.820 100 12,99
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 130.000 130.111,67 0,8 0,43
Ters-Repo TRT110226T13 13.450.390 13.511.450,96 82,98 44,37
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 919.105,61 5,36 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.513 6,29 3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 647.562,7 3,78 2,12
VIOP Nakit Teminat 1.703.373,24 1.703.373,24 100 5,59
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.448.348,74
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.448.348,74 % 100 % 99,98
B. HAZIR DEĞERLER
952,71 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
952,71 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
156.094,61 % 100 % 0,51
a) Takastan Alacaklar
155.300 % 99,49 % 0,51
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,51 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.939,09 % 100 % 0,01951162
D. BORÇLAR (-)
-156.452,67 -% 100 -% 0,51
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-25.303,71 -% 16,17 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
-27.183,41 -% 17,37 -% 0,09
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-103.965,55 -% 66,46 -% 0,34
NET VARLIK DEĞERİ
30.454.882,48
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5227
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
14/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819598
BIST