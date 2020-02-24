***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 303.000 7,44 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 546.300 13,42 1,79Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 10.000 36.500 0,9 0,12Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 46.000 394.780 9,7 1,3Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.300 505.580 12,42 1,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 22.000 427.600 10,5 1,4HaberleşmeHaberleşme 5.000 72.350 1,78 0,24DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 202.500,04 1.100.125,11 27,02 3,61Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 63.001,42 684.958,53 16,82 2,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.858,79 1,73 0,51Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.961,96 1,15 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.252.041,38 14,02 4,11Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.066,73 0,66 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 57Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.284,69 0,69 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.178,41 0,56 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.255.212,63 14,06 4,12Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.086,31 3,43 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.018.206,3 11,4 3,34Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 303.221,7 3,4 1Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 500.616,8 5,61 1,64Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 298.592,79 3,34 0,98ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT120820T12 500.000 529.929,1 5,93 1,74Devlet Tahvili TRT160920T25 200.000 188.367,1 2,11 0,62Devlet Tahvili TRT170221T12 500.000 499.149,3 5,59 1,64Devlet Tahvili TRT210421T14 1.000.000 1.169.560,4 13,1 3,84Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.007.179,9 11,28 3,31Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 169 140,88 2.380.787,5 100 7,82D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 112.000 112.103,56 0,69 0,37Ters-Repo TRT140126T11 8.563.060 13.513.181,92 83,04 44,37Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 921.767,87 5,66 3,03Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.513 6,61 3,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 651.239,77 4 2,14VIOP Nakit Teminat 1.797.638,49 1.797.638,49 100 5,9GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.072.972,61İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.072.972,61 % 100 % 102,02B. HAZIR DEĞERLER8.363,61 % 100 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.363,61 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)74.744,61 % 100 % 0,25a) Takastan Alacaklar73.950 % 98,94 % 0,24b) Diğer Alacaklar794,61 % 1,06 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)36.168,92 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)-735.034,77 -% 100 -% 2,41a) Takasa Borçlar-583.255 -% 79,35 -% 1,91b) Yönetim Ücreti-36.391,25 -% 4,95 -% 0,12c) Ödenecek Vergi-29.937,41 -% 4,07 -% 0,1ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-85.451,11 -% 11,63 -% 0,28NET VARLIK DEĞERİ30.457.214,98Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5229İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama21.02.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821139BIST