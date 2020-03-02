***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 12.500 272.000 5,2 0,91Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 3.750 379.875 7,27 1,27PETKM 32.500 118.300 2,26 0,39Taş ve Toprağa DayalıTRKCM 10.000 33.400 0,64 0,11MRDIN 60.000 307.200 5,88 1,02Metal Ana SanayiEREGL 35.000 288.750 5,53 0,96ISDMR 11.000 78.100 1,49 0,26Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 13.000 241.540 4,62 0,81TTRAK 1.750 103.775 1,99 0,35TOASO 2.000 53.120 1,02 0,18Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 30.000 352.500 6,75 1,18HaberleşmeTTKOM 20.000 25.000 346.000 6,62 1,15PGSUS 2.000 108.000 2,07 0,36DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 150.000,04 343.500,09 6,57 1,15VAKBN 40.000 212.000 4,06 0,71TSKB 100.000