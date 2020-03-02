***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.03.2020 17:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 12.500 272.000 5,2 0,91
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 3.750 379.875 7,27 1,27
PETKM 32.500 118.300 2,26 0,39
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 10.000 33.400 0,64 0,11
MRDIN 60.000 307.200 5,88 1,02
Metal Ana Sanayi
EREGL 35.000 288.750 5,53 0,96
ISDMR 11.000 78.100 1,49 0,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 13.000 241.540 4,62 0,81
TTRAK 1.750 103.775 1,99 0,35
TOASO 2.000 53.120 1,02 0,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 30.000 352.500 6,75 1,18
Haberleşme
TTKOM 20.000 25.000 346.000 6,62 1,15
PGSUS 2.000 108.000 2,07 0,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 150.000,04 343.500,09 6,57 1,15
VAKBN 40.000 212.000 4,06 0,71
TSKB 100.000