***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 2.000 150.000 3,59 0,49İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 286.500 6,85 0,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 470.362,5 11,25 1,55Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 70.000 352.500 8,43 1,16Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 30.000 267.000 6,39 0,88Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 16.750 388.510 9,29 1,28Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 32.000 430.360 10,29 1,42HaberleşmeHaberleşme 10.000 78.000 1,87 0,26DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000,04 1.222.700,1 29,25 4,03Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 61.853,42 534.733,24 12,79 1,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 155.765,67 2,57 0,53Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.527,46 1,7 0,35Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.264.508,75 20,82 4,3Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.383,46 0,98 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.676,05 2,88 0,59Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.553,13 1,01 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.449,67 0,83 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.260.433,63 20,76 4,29Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.867,62 5,07 1,05Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 501.749,15 8,26 1,65Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.023.940,6 16,86 3,37Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 304.971,45 5,02 1Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 503.505,25 8,29 1,66Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 299.823,74 4,94 0,99ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 130,65 3.266.250 100 10,76D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 423.000 423.363,32 2,48 1,4Ters-Repo TRT060121T16 2.102.225 5.004.483,56 29,3 16,49Ters-Repo TRT070727T13 6.335.460 9.008.070,41 52,73 29,68Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 926.413,77 5,42 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.063 6,29 3,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 644.947,33 3,78 2,13VIOP Nakit Teminat 2.076.393,62 2.076.393,62 100 6,84GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.411.556,48İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.411.556,48 % 100 % 96,92B. HAZIR DEĞERLER13.409,45 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar13.409,45 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.026.872,21 % 100 % 3,38a) Takastan Alacaklar1.026.077,6 % 99,92 % 3,38b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,08 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)28.374,73 % 100 % 0,09D. BORÇLAR (-)-133.544,83 -% 100 -% 0,44a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-12.591,07 -% 9,43 -% 0,04c) Ödenecek Vergi-32.131,89 -% 24,06 -% 0,11ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-88.821,87 -% 66,51 -% 0,29NET VARLIK DEĞERİ30.346.668,04Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5173İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825374BIST