***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 7.900 481.900 5,81 1,6İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 249.750 3,01 0,83Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 32.500 102.050 4,25 1,17Taş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 90.000 443.200 5,34 1,47Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 186.500 871.560 10,51 2,89Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 11.750 249.875 3,01 0,82Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 32.000 352.280 4,25 1,17HaberleşmeHaberleşme 140.000 1.075.500 0,13 0,04DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.001.000,04 3.276.900,09 39,51 10,86Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 63.001,42 437.307,24 5,27 1,45Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 150.000 180.000 2,17 0,6Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 2.500 140.625 1,7 0,47SavunmaSavunma 17.000 432.820 5,22 1,43DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 150.418,2 2,36 0,5Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.831,17 1,63 0,34Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.267.522,38 19,89 4,2Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.542,47 0,93 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.105,63 2,75 0,58Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.687,79 0,97 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.585,84 0,79 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.263.073,63 19,82 4,18Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.762,16 4,84 1,02Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 502.971,6 7,89 1,6Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.026.712,8 16,11 3,4Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 305.850,12 4,8 1,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 504.955,67 7,92 1,67ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT210421T14 500.000 592.545,8 9,3 1,96Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 200 115,03 2.300.500 100 7,62D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 429.000 429.356,13 2,75 1,42Ters-Repo TRT100124T17 11.039.570 12.511.034,25 80,28 41,45Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 928.449,62 5,96 3,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.872 6,9 3,56Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 641.344,43 4,12 2,12VIOP Nakit Teminat 2.490.626,63 2.490.626,63 100 7,62GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.743.015,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.743.015,65 % 100 % 108,48B. HAZIR DEĞERLER9.434,5 % 100 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar9.434,5 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)300.224,61 % 100 % 0,99a) Takastan Alacaklar299.430 % 99,74 % 0,99b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,26 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.057,73 % 100 % 0,16D. BORÇLAR (-)-2.918.722,7 -% 100 -% 9,67a) Ta