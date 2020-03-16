***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
16.03.2020 15:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 7.900 481.900 5,81 1,6
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 249.750 3,01 0,83
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 32.500 102.050 4,25 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 90.000 443.200 5,34 1,47
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 186.500 871.560 10,51 2,89
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 11.750 249.875 3,01 0,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 32.000 352.280 4,25 1,17
Haberleşme
Haberleşme 140.000 1.075.500 0,13 0,04
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.001.000,04 3.276.900,09 39,51 10,86
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 63.001,42 437.307,24 5,27 1,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 150.000 180.000 2,17 0,6
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 2.500 140.625 1,7 0,47
Savunma
Savunma 17.000 432.820 5,22 1,43
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 150.418,2 2,36 0,5
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 103.831,17 1,63 0,34
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.267.522,38 19,89 4,2
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.542,47 0,93 0,2
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.105,63 2,75 0,58
Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.687,79 0,97 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.585,84 0,79 0,17
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.263.073,63 19,82 4,18
Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.762,16 4,84 1,02
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 502.971,6 7,89 1,6
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.026.712,8 16,11 3,4
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 305.850,12 4,8 1,01
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 504.955,67 7,92 1,67
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT210421T14 500.000 592.545,8 9,3 1,96
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 200 115,03 2.300.500 100 7,62
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 429.000 429.356,13 2,75 1,42
Ters-Repo TRT100124T17 11.039.570 12.511.034,25 80,28 41,45
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 928.449,62 5,96 3,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.872 6,9 3,56
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 641.344,43 4,12 2,12
VIOP Nakit Teminat 2.490.626,63 2.490.626,63 100 7,62
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.743.015,65
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.743.015,65 % 100 % 108,48
B. HAZIR DEĞERLER
9.434,5 % 100 % 0,03
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
9.434,5 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
300.224,61 % 100 % 0,99
a) Takastan Alacaklar
299.430 % 99,74 % 0,99
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,26 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
49.057,73 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-2.918.722,7 -% 100 -% 9,67
a) Ta