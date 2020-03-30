***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.03.2020 17:12
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 5.000 309.500 3,92 0,76
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 12.500 282.750 3,58 0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 32.500 97.825 1,24 0,33
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 10.000 26.400 0,33 0,09
MRDIN 150.000 735.000 9,3 2,46
Metal Ana Sanayi
EREGL 105.000 197.400 2,5 0,66
ISDMR 81.500 597.395 7,56 2
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TTRAK 1.750 69.230 0,88 0,23
TOASO 2.000 33.000 0,42 0,11
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 30.000 265.800 3,36 0,89
Haberleşme
TTKOM 105.000 688.800 8,72 2,3
TCELL 30.000 375.600 4,75 1,25
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 200.000,04 376.000,08 4,76 1,26
VAKBN 131.000 588.190 7,44 1,97
TSKB 377.500 343.525 4,35 1,15
ISCTR 115.000 46.000 225.400 2,85 0,75
GARAN 25.000 197.000 2,49 0,66
AKBNK 110.000 608.300 7,7 2,03
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 221.580 2,8 0,74
SISE 40.000,61 158.002,41 2 0,53
SAHOL 20.000 150.200 1,9 0,5
KCHOL 2.500 0,81 4,61 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO 200.000 226.000 2,86 0,76
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
LOGO 3.500 208.950 2,64 0,7
Savunma
ASELS 15.000 346.800 4,39 1,16
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.258,08 2,66 0,51
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.273.571,25 22,38 4,26
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 59.861,76 1,05 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.415 3,01 0,57
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.852,92 1,09 0,21
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.859,31 0,89 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.267.933,63 22,28 4,24
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 300.355,65 5,28 1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 505.243,2 8,88 1,69
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.032.502,7 18,14 3,45
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.615,02 1,06 1,03
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.869,17 1,74 1,7
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYON F_XU0300420 125 105,42 1.317.812,5 4,53 4,4
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 160.000 160.120,99 1,25 0,54
Ters Repo TRT140126T11 6.239.465 931.947,1 7,28 3,11
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.819 8,4 3,59
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 627.441,23 4,9 2,1
VIOP Nakit Teminat 2.713.703,34 2.713.703,34 100 9,07
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.107.870,77
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.107.870,77 % 100 % 97,25701474
B. HAZIR DEĞERLER
14.056,17 % 100 % 0,04696534
a) Kasa
b) Bankalar
14.056,17 % 100 % 0,04696534
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
913.760 % 100 % 3,05311132
a) Takastan Alacaklar
913.760 % 100 % 3,05311132
b) Diğer Alacaklar
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
49.057,73 % 100 % 0,16391472
D. BORÇLAR (-)
-155.930,95 -% 100 -% 0,52100612
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-45.287,91 -% 29,04356704 -% 0,15131876
c) Ödenecek Vergi
-21.794,1 -% 13,97676343 -% 0,07281979
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-88.848,94 -% 56,97966953 -% 0,29686756
NET VARLIK DEĞERİ
29.928.813,72
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4964
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833323
BIST