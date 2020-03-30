***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 5.000 309.500 3,92 0,76İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 12.500 282.750 3,58 0,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 32.500 97.825 1,24 0,33Taş ve Toprağa DayalıTRKCM 10.000 26.400 0,33 0,09MRDIN 150.000 735.000 9,3 2,46Metal Ana SanayiEREGL 105.000 197.400 2,5 0,66ISDMR 81.500 597.395 7,56 2Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTTRAK 1.750 69.230 0,88 0,23TOASO 2.000 33.000 0,42 0,11Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 30.000 265.800 3,36 0,89HaberleşmeTTKOM 105.000 688.800 8,72 2,3TCELL 30.000 375.600 4,75 1,25DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 200.000,04 376.000,08 4,76 1,26VAKBN 131.000 588.190 7,44 1,97TSKB 377.500 343.525 4,35 1,15ISCTR 115.000 46.000 225.400 2,85 0,75GARAN 25.000 197.000 2,49 0,66AKBNK 110.000 608.300 7,7 2,03Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 221.580 2,8 0,74SISE 40.000,61 158.002,41 2 0,53SAHOL 20.000 150.200 1,9 0,5KCHOL 2.500 0,81 4,61 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıEKGYO 200.000 226.000 2,86 0,76Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimLOGO 3.500 208.950 2,64 0,7SavunmaASELS 15.000 346.800 4,39 1,16DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.258,08 2,66 0,51Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.273.571,25 22,38 4,26Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 59.861,76 1,05 0,2Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.415 3,01 0,57Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.852,92 1,09 0,21Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.859,31 0,89 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.267.933,63 22,28 4,24Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 300.355,65 5,28 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 505.243,2 8,88 1,69Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.032.502,7 18,14 3,45Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.615,02 1,06 1,03Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.869,17 1,74 1,7ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300420 125 105,42 1.317.812,5 4,53 4,4GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 160.000 160.120,99 1,25 0,54Ters Repo TRT140126T11 6.239.465 931.947,1 7,28 3,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.819 8,4 3,59Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 627.441,23 4,9 2,1VIOP Nakit Teminat 2.713.703,34 2.713.703,34 100 9,07GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.107.870,77İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ29.107.870,77 % 100 % 97,25701474B. HAZIR DEĞERLER14.056,17 % 100 % 0,04696534a) Kasab) Bankalar14.056,17 % 100 % 0,04696534c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)913.760 % 100 % 3,05311132a) Takastan Alacaklar913.760 % 100 % 3,05311132b) Diğer AlacaklarÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)49.057,73 % 100 % 0,16391472D. BORÇLAR (-)-155.930,95 -% 100 -% 0,52100612a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-45.287,91 -% 29,04356704 -% 0,15131876c) Ödenecek Vergi-21.794,1 -% 13,97676343 -% 0,07281979ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-88.848,94 -% 56,97966953 -% 0,29686756NET VARLIK DEĞERİ29.928.813,72Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4964İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833323BIST