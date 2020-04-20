***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 2.500 176.500 1,7 0,6İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 5.000 145.800 1,4 0,5Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 150.000 775.500 7,47 2,64Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 195.000 964.350 9,29 3,28Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 88.112,5 0,85 0,3Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 210.400 2,03 0,72HaberleşmeHaberleşme 170.000 1.514.100 14,58 5,16DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.406.000,04 4.652.830,08 44,8 15,85Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 88.501,42 952.518,24 9,17 3,24Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 302.500 2,91 1,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 5.200 331.240 3,19 1,13SavunmaSavunma 10.000 271.200 2,61 0,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 152.526,72 2,5 0,52Tahvil TRSAKFHK2111 1.650.000 1.685.689,5 27,65 5,74Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.106,96 0,95 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.493,76 2,83 0,59Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.279,42 1,02 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.272,27 0,84 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.275.247,63 20,92 4,34Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.306,46 4,98 1,03Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 508.486,05 8,34 1,73Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.004.337,5 16,47 3,42Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 310.281,51 5,09 1,06Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 512.270,95 8,4 1,74ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300420 238 117,3 2.791.740 100 9,51D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 277.000 277.212,87 2,32 0,94Ters-Repo TRT041126T11 8.766.725 9.006.842,47 75,22 30,68Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 937.741,42 7,83 3,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.588 8,97 3,66Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 677.689,38 5,66 2,31VIOP Nakit Teminat 2.590.701,23 2.590.701,23 100 8,82GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.046.124,92İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.046.124,92 % 100 % 105,746402B. HAZIR DEĞERLER9.387,83 % 100 % 0,03197595a) Kasab) Bankalar9.387,83 % 100 % 0,03197595c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)190.496,21 % 100 % 0,64885034a) Takastan Alacaklar189.701,6 % 99,58287359 % 0,64614382b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,41712641 % 0,00270653Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.109,03 % 100 % 0,09914845D. BORÇLAR (-)-1.916.081,34 -% 100 -% 6,52637674a) Takasa Borçlar-587.297,02 -% 30,65094408 -% 2,00039609b) Yönetim Ücreti-28.768,02 -% 1,50139868 -% 0,09798693c) Ödenecek Vergi-72.769,19 -% 3,7978132 -% 0,2478596ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.227.247,11 -% 64,04984404 -% 4,18013413NET VARLIK DEĞERİ29.359.036,65Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,468İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839249BIST