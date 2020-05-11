***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 1.500 108.975 1,1 0,37İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.500 127.425 1,229 0,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 90.000 724.500 7,33 2,46Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 98.437,5 1 0,33Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 13.500 475.100 4,81 1,61Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 212.000 2,14 0,72HaberleşmeHaberleşme 165.000 1.493.800 15,1 5,06DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.445.000,04 4.868.100,08 49,23 16,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 133.001,42 1.210.327,96 12,24 4,1Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 305.000 3,08 1,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 265.000 2,68 0,9DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.806 2,39 0,52Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 2.002.912,86 31,15 6,79Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.543,06 0,91 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.613,1 2,68 0,59Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.636,7 0,94 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.949,28 0,78 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.282.168,5 19,94 4,35Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.094,56 4,76 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 511.159,75 7,95 1,73Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.850,3 15,75 3,43Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.696,23 4,69 1,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 516.710,84 8,04 1,75ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 65 114,82 746.362,5 100 2,53D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 439.000 439.317,52 3,6 1,49Ters-Repo TRT120820T12 8.495.385 9.006.805,48 73,86 30,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 943.535,75 7,74 3,2Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.552 8,81 3,64Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 730.289,4 5,99 2,48VIOP Nakit Teminat 2.662.421,74 2.662.421,74 100 9,02GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.174.728,61İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.174.728,61 % 100 % 105,65779869B. HAZIR DEĞERLER6.592,68 % 100 % 0,022344a) Kasab) Bankalar6.592,68 % 100 % 0,022344c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)27.594,61 % 100 % 0,09352401a) Takastan Alacaklar26.800 % 97,12041591 % 0,09083091b) Diğer Alacaklar794,61 % 2,87958409 % 0,0026931Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.524,68 % 100 % 0,13056835D. BORÇLAR (-)-1.742.066,63 -% 100 -% 5,90423505a) Takasa Borçlar-416.674,59 -% 23,91840719 -% 1,41219898b) Yönetim Ücreti-15.359,22 -% 0,88166662 -% 0,05205567c) Ödenecek Vergi-79.009,4 -% 4,53538336 -% 0,26777969ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.231.023,42 -% 70,66454284 -% 4,17220071NET VARLIK DEĞERİ29.505.373,95Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4753İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.05.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843924BIST