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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

11.05.2020 09:27
GÜNCEL HABERLER



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 1.500 108.975 1,1 0,37
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.500 127.425 1,229 0,43
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 90.000 724.500 7,33 2,46
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 98.437,5 1 0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 13.500 475.100 4,81 1,61
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 212.000 2,14 0,72
Haberleşme
Haberleşme 165.000 1.493.800 15,1 5,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.445.000,04 4.868.100,08 49,23 16,5
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 133.001,42 1.210.327,96 12,24 4,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 305.000 3,08 1,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 10.000 265.000 2,68 0,9
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 153.806 2,39 0,52
Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 2.002.912,86 31,15 6,79
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.543,06 0,91 0,2
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.613,1 2,68 0,59
Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.636,7 0,94 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.949,28 0,78 0,17
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.282.168,5 19,94 4,35
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.094,56 4,76 1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 511.159,75 7,95 1,73
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.850,3 15,75 3,43
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.696,23 4,69 1,02
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 516.710,84 8,04 1,75
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 65 114,82 746.362,5 100 2,53
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 439.000 439.317,52 3,6 1,49
Ters-Repo TRT120820T12 8.495.385 9.006.805,48 73,86 30,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 943.535,75 7,74 3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.552 8,81 3,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 730.289,4 5,99 2,48
VIOP Nakit Teminat 2.662.421,74 2.662.421,74 100 9,02
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.174.728,61


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.174.728,61 % 100 % 105,65779869
B. HAZIR DEĞERLER
6.592,68 % 100 % 0,022344
a) Kasa

b) Bankalar
6.592,68 % 100 % 0,022344
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
27.594,61 % 100 % 0,09352401
a) Takastan Alacaklar
26.800 % 97,12041591 % 0,09083091
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 2,87958409 % 0,0026931
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.524,68 % 100 % 0,13056835
D. BORÇLAR (-)
-1.742.066,63 -% 100 -% 5,90423505
a) Takasa Borçlar
-416.674,59 -% 23,91840719 -% 1,41219898
b) Yönetim Ücreti
-15.359,22 -% 0,88166662 -% 0,05205567
c) Ödenecek Vergi
-79.009,4 -% 4,53538336 -% 0,26777969
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.231.023,42 -% 70,66454284 -% 4,17220071
NET VARLIK DEĞERİ
29.505.373,95
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4753


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

08.05.2020 Tarihli  Portföy Değer Tablosu    



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843924


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 128 % 10,02  
DAGI 2,97 8.196.295 % 10,00  
DEVA 15,84 9.622.642 % 10,00  
DAGHL 3,74 7.699.667 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7379 8,7817 % -0,29  
Frank 7,2558 7,2995 % -0,16  
Riyal 1,8814 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 1,98  
Altın Gr. 389 389 0,57  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -18,90  
Tam 2.570 2.616 -19,50  
Yarım 1.254 1.279 -9,50  
Çeyrek 625 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 0,01  
Gümüş Gr. 3,51 3,53 0,00  
B. Petrol 29,80 29,80 -1,17  
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