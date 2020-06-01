***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 5.000 370.500 3,07 1,23İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 4.000 133.760 1,11 0,45AEFES 20.000 370.800 3,08 1,24Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 5.000 428.500 3,55 1,43PETKM 100.000 353.000 0,93 1,18Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMR 150.000 376.500 3,12 1,25EREGL 90.000 724.500 6,01 2,41Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTTRAK 1.750 106.925 0,89 0,36FROTO 2.500 154.625 1,28 0,52ARCLK 20.000 315.400 2,62 1,05Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 30.000 378.000 3,14 1,26HaberleşmeTTKOM 110.000 817.300 6,78 2,72TCELL 55.000 778.800 6,46 2,59DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 300.000,04 696.000,09 5,77 2,32VAKBN 185.000 860.250 7,14 2,87TSKB 375.000 412.500 3,42 1,37ISCTR 160.000 792.000 6,57 2,64HALKB 55.000 292.600 2,43 0,97GARAN 155.000 1.212.100 10,06 4,04AKBNK 155.000 881.950 7,32 2,94Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 252.180 2,09 0,84SISE 70.000,61 338.802,95 2,81 1,13SAHOL 85.000 705.500 5,85 2,35ENKAI 0,81 4,45 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 10.000 301.800 2,5 1,01DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 155.096 2,45 0,52Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.951.322,69 30,79 6,5Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.982,43 0,93 0,2Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 173.738,1 2,74 0,58Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.068,41 0,96 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.350,22 0,79 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.256.031,25 19,82 4,18Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 308.908,32 4,87 1,03Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 500.429 7,9 1,67Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.014.851,8 16,01 3,38Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 304.311,39 4,8 1,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 502.413,24 7,93 1,67ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300620 145 121,28 1.758.487,5 100 5,86GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 300.000 300.214,52 2,99 1Ters Repo TRT230222T13 3.142.365 7.004.890,41 69,87 23,34Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 949.538,88 9,47 3,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.234 10,72 3,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 696.326,03 6,95 2,32VIOP Nakit Teminat 2.630.513,47 2.630.513,47 100 8,76GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.047.517,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.047.517,65 % 100 % 103,42692805B. HAZIR DEĞERLER27.297,53 % 100 % 0,0909348a) Kasab) Bankalar27.297,53 % 100 % 0,0909348c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)682.325,25 % 100 % 2,27299346a) Takastan Alacaklar671.575 % 98,42446839 % 2,23718173b) Diğer Alacaklar10.750,25 % 1,57553161 % 0,03581173Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)42.238,98 % 100 % 0,14070845D. BORÇLAR (-)-1.780.584,27 -% 100 -% 5,93156475a) Takasa Borçlar-430.700 -% 24,18868948 -% 1,43476778b) Yönetim Ücreti-47.908,82 -% 2,69062357 -% 0,15959608c) Ödenecek Vergi-40.880,65 -% 2,29591212 -% 0,13618351ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.261.094,8 -% 70,82477484 -% 4,20101738NET VARLIK DEĞERİ30.018.795,14Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5009İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.05.2020 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847957BIST