***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.06.2020 10:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 5.000 370.500 3,07 1,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 4.000 133.760 1,11 0,45
AEFES 20.000 370.800 3,08 1,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.000 428.500 3,55 1,43
PETKM 100.000 353.000 0,93 1,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMR 150.000 376.500 3,12 1,25
EREGL 90.000 724.500 6,01 2,41
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TTRAK 1.750 106.925 0,89 0,36
FROTO 2.500 154.625 1,28 0,52
ARCLK 20.000 315.400 2,62 1,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 30.000 378.000 3,14 1,26
Haberleşme
TTKOM 110.000 817.300 6,78 2,72
TCELL 55.000 778.800 6,46 2,59
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 300.000,04 696.000,09 5,77 2,32
VAKBN 185.000 860.250 7,14 2,87
TSKB 375.000 412.500 3,42 1,37
ISCTR 160.000 792.000 6,57 2,64
HALKB 55.000 292.600 2,43 0,97
GARAN 155.000 1.212.100 10,06 4,04
AKBNK 155.000 881.950 7,32 2,94
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 252.180 2,09 0,84
SISE 70.000,61 338.802,95 2,81 1,13
SAHOL 85.000 705.500 5,85 2,35
ENKAI 0,81 4,45 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 10.000 301.800 2,5 1,01
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 155.096 2,45 0,52
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.951.322,69 30,79 6,5
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.982,43 0,93 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 173.738,1 2,74 0,58
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.068,41 0,96 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.350,22 0,79 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.256.031,25 19,82 4,18
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 308.908,32 4,87 1,03
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 500.429 7,9 1,67
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.014.851,8 16,01 3,38
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 304.311,39 4,8 1,01
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 502.413,24 7,93 1,67
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYON F_XU0300620 145 121,28 1.758.487,5 100 5,86
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 300.000 300.214,52 2,99 1
Ters Repo TRT230222T13 3.142.365 7.004.890,41 69,87 23,34
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 949.538,88 9,47 3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.234 10,72 3,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 696.326,03 6,95 2,32
VIOP Nakit Teminat 2.630.513,47 2.630.513,47 100 8,76
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.047.517,65
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.047.517,65 % 100 % 103,42692805
B. HAZIR DEĞERLER
27.297,53 % 100 % 0,0909348
a) Kasa
0
b) Bankalar
27.297,53 % 100 % 0,0909348
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
682.325,25 % 100 % 2,27299346
a) Takastan Alacaklar
671.575 % 98,42446839 % 2,23718173
b) Diğer Alacaklar
10.750,25 % 1,57553161 % 0,03581173
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.238,98 % 100 % 0,14070845
D. BORÇLAR (-)
-1.780.584,27 -% 100 -% 5,93156475
a) Takasa Borçlar
-430.700 -% 24,18868948 -% 1,43476778
b) Yönetim Ücreti
-47.908,82 -% 2,69062357 -% 0,15959608
c) Ödenecek Vergi
-40.880,65 -% 2,29591212 -% 0,13618351
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.261.094,8 -% 70,82477484 -% 4,20101738
NET VARLIK DEĞERİ
30.018.795,14
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5009
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.05.2020 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847957
BIST