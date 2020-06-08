***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 5.000 372.500 5,17 1,23İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 101.000 466.350 6,47 1,53Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 165.000 976.050 13,55 3,21Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 13.250 379.325 5,27 1,25Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 2.000 67.520 0,94 0,22Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 381.600 5,3 1,26HaberleşmeHaberleşme 110.000 1.052.300 14,61 3,46DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 635.000,04 2.576.550,1 35,77 8,47Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 108.001,42 931.487,58 12,93 3,06Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 155.528,4 2,45 0,51Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.955.430,17 30,77 6,43Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.129,62 0,93 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.114,44 2,74 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.213 0,96 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.484,58 0,79 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.258.022,75 19,8 4,14Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.851,96 4,88 1,02Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 501.407,05 7,89 1,65Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.020.331,4 16,06 3,36Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 305.188,17 4,8 1Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 503.502,9 7,92 1,66ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 355 128,95 4.577.725 100 15,06D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 82.000 82.054,59 0,76 0,27Ters-Repo TRT110827T16 8.392.725 8.005.398,36 74,04 26,33Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 951.626,93 8,8 3,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.147 9,93 3,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 699.571,87 6,47 2,3VIOP Nakit Teminat 2.449.533,8 2.449.533,8 100 8,06GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.820.219,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ26.820.219,67 % 100 % 88,21069924B. HAZIR DEĞERLER19.552,32 % 100 % 0,06430685a) Kasab) Bankalar19.552,32 % 100 % 0,06430685c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.702.614,61 % 100 % 12,17776095a) Takastan Alacaklar3.701.820 % 99,97853922 % 12,17514751b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,02146078 % 0,00261344Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)40.069,53 % 100 % 0,13178719D. BORÇLAR (-)-177.732,1 -% 100 -% 0,58455423a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-11.046,69 -% 6,21536008 -% 0,03633215c) Ödenecek Vergi-43.979,05 -% 24,74457343 -% 0,14464545ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-122.706,36 -% 69,04006648 -% 0,40357663NET VARLIK DEĞERİ30.404.724,03Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5202İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849770BIST