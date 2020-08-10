***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 51.000 290.400 3,44 0,94Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 125.000 746.500 8,84 2,42Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 24.000 1.141.500 13,52 3,7Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 483.750 5,73 1,57HaberleşmeHaberleşme 120.000 954.300 11,3 3,09DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 995.000,04 3.250.250,08 38,49 10,54Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 230.501,42 1.577.223,85 18,68 5,11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.375,73 1,48 0,5Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.997.784,56 19,3 6,48Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.368,82 0,58 0,2Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.006.417,4 9,72 3,26Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.244,19 1,66 0,56Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.199,21 0,48 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.279.263,63 12,36 4,15Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.957,24 2,94 0,99Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 510.314,1 4,93 1,65Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.010.309,1 9,76 3,28Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.790,73 2,92 0,98Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 516.486,74 4,99 1,67ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT040522T13 500.000 484.482,2 4,68 1,57Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.501.581,45 14,51 4,87Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.001.831,4 9,68 3,25Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300820 186 1.196 2.224.560 100 7,21D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 361.000 361.287,81 2,69 1,17Ters-Repo TRT120820T12 8.801.630 9.507.605,21 70,68 30,82Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 610.821,6 4,54 1,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 968.122,49 7,2 3,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.287.152,51 9,57 4,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 717.174,78 5,33 2,32VIOP Nakit Teminat 2.946.437,68 2.946.437,68 100 9,55GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.192.932,51İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.192.932,51 % 100 % 114,08534769B. HAZIR DEĞERLER20.446,24 % 100 % 0,06628082a) Kasab) Bankalar20.446,24 % 100 % 0,06628082c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)223.544,61 % 100 % 0,72466722a) Takastan Alacaklar222.750 % 99,64454075 % 0,72209132b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,35545925 % 0,0025759Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.344,42 % 100 % 0,08215931D. BORÇLAR (-)-4.614.369,06 -% 100 -% 14,95845504a) Takasa Borçlar-4.430.869,56 -% 96,02330248 -% 14,36360253b) Yönetim Ücreti-14.391,95 -% 0,31189421 -% 0,04665456c) Ödenecek Vergi-42.541,29 -% 0,92193081 -% 0,13790661ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-126.566,26 -% 2,7428725 -% 0,41029135NET VARLIK DEĞERİ30.847.898,72Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5424İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867171BIST