***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
24.08.2020 11:32
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 570.000 5,68 1,8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 26.000 201.450 2,01 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 75.000 670.500 6,68 2,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 6.000 131.760 1,31 0,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 13.000 594.400 5,92 1,87
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 499.950 4,98 1,58
Haberleşme
Haberleşme 160.000 1.611.000 16,04 5,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.000.000,04 3.342.600,09 33,28 10,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 269.001,42 2.421.909,14 24,11 7,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.136,16 1,38 0,49
Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.955.415,35 17,54 6,18
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.567,76 0,54 0,19
Tahvil TRS 1.000.000 1.011.437,1 9,07 3,2
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.897,99 1,55 0,55
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.570,31 0,45 0,16
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.251.348,38 11,23 3,96
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.590,59 2,74 0,97
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 512.568,3 4,6 1,62
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 950.703,2 8,53 3,01
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.231,6 9,11 3,21
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 303.522,81 2,72 0,96
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 954.114,8 8,56 3,02
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 500.791,2 4,49 1,58
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.441.638,6 12,93 4,56
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 505.314,9 4,53 1,6
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 261.000 261.213,45 4,44 0,83
Ters-Repo TRT120325T12 2.432.110 2.001.601,1 34,03 6,33
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 620.873,4 10,56 1,96
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 973.290,4 16,55 3,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.595,95 21