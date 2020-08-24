***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 570.000 5,68 1,8Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 26.000 201.450 2,01 0,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 75.000 670.500 6,68 2,12Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 6.000 131.760 1,31 0,42Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 13.000 594.400 5,92 1,87Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 499.950 4,98 1,58HaberleşmeHaberleşme 160.000 1.611.000 16,04 5,09DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.000.000,04 3.342.600,09 33,28 10,57Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 269.001,42 2.421.909,14 24,11 7,66Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.136,16 1,38 0,49Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.955.415,35 17,54 6,18Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.567,76 0,54 0,19Tahvil TRS 1.000.000 1.011.437,1 9,07 3,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.897,99 1,55 0,55Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.570,31 0,45 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.251.348,38 11,23 3,96Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.590,59 2,74 0,97Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 512.568,3 4,6 1,62Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 950.703,2 8,53 3,01Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.231,6 9,11 3,21Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 303.522,81 2,72 0,96Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 954.114,8 8,56 3,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 500.791,2 4,49 1,58ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.441.638,6 12,93 4,56Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 505.314,9 4,53 1,6Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 261.000 261.213,45 4,44 0,83Ters-Repo TRT120325T12 2.432.110 2.001.601,1 34,03 6,33Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 620.873,4 10,56 1,96Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 973.290,4 16,55 3,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.595,95 21