***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









irim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 723.150 6 2,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 588.000 4,87 1,83Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 8.000 664.400 5,51 2,06Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 679.000 5,63 2,11Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 2.750 400.125 3,32 1,24Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 484.200 4,01 1,5HaberleşmeHaberleşme 165.000 1.197.900 9,93 3,72DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.632.500,04 4.773.600,09 39,57 14,83Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 228.001,71 2.551.932,01 21,16 7,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.807.644,13 19,06 8,72Tahvil TRSERGL52117 800.000 812.620,96 5,52 2,52Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.271,33 0,42 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.337.965,33 9,08 4,16Tahvil TRSMGTI22115 300.000 307.577,19 2,09 0,96Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.323,34 1,17 0,54Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.470,8 0,35 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.269.426,75 8,62 3,94Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.523,7 2,05 0,94Tahvil TRSVSTL72110 600.000 617.511,12 4,19 1,92Tahvil TRSVSTL72227 300.000 302.423,37 2,05 0,94Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 583.941,18 3,96 1,81Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 965.725,7 6,55 3Finansman Bonosu TRFKORT12112 600.000 619.327,5 4,2 1,92Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 941.982,4 6,39 2,93Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 968.296,1 6,57 3,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 505.996 3,43 1,57Finansman Bonosu TRFZORN62118 300.000 303.256,5 2,06 0,94Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 341.693,82 2,32 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.461.115,65 9,92 4,54Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 352.000 352.371,77 6,97 1,09Ters-Repo TRT280628T18 715.310 1.001.084,93 19,8 3,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 630.149,4 12,46 1,96Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 987.123,71 19,52 3,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.874,24 25,53 4,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 794.635,87 15,72 2,47VIOP Nakit Teminat 988.271,95 988.271,95 100 3,07GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.839.911,84İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.839.911,84 % 100 % 102,01129181B. HAZIR DEĞERLER28.601,45 % 100 % 0,08884527a) Kasab) Bankalar28.601,45 % 100 % 0,08884527c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)232.119,17 % 100 % 0,72103654a) Takastan Alacaklar231.324,56 % 99,65767153 % 0,71856823b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,34232847 % 0,00246831Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.561,26 % 100 % 0,15395316D. BORÇLAR (-)-957.765,55 -% 100 -% 2,97512677a) Takasa Borçlar-773.350 -% 80,7452304 -% 2,40227297b) Yönetim Ücreti-19.329,38 -% 2,01817449 -% 0,06004325c) Ödenecek Vergi-43.498,32 -% 4,54164592 -% 0,13511972ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-121.587,85 -% 12,6949492 -% 0,37769083NET VARLIK DEĞERİ32.192.428,17Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6096İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880673BIST