***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 714.150 7,84 2,2İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 612.500 6,72 1,89Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 8.000 659.600 7,24 2,1Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 679.700 7,46 2,1Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 2.750 418.000 4,59 1,29Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 5.000 348.500 3,82 1,08Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 474.750 5,21 1,46HaberleşmeHaberleşme 60.000 451.200 4,95 1,39DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 880.000,04 3.575.100,09 39,24 11,03Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 108.001,71 1.178.011,93 12,93 3,64Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.814.861,5 18,2 8,69Tahvil TRSERGL52117 800.000 814.589,44 5,27 2,51Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.122,21 0,39 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.341.297,88 8,67 4,14Tahvil TRSMGTI22115 300.000 308.352,93 1,99 0,95Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.790,07 1,12 0,53Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.600,74 0,33 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.273.024,25 8,23 3,93Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.471,52 1,96 0,93Tahvil TRSVSTL72110 600.000 605.081,16 3,91 1,87Tahvil TRSVSTL72227 300.000 303.266,91 1,96 0,94Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 585.247,26 3,78 1,81Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 967.891,1 6,26 2,99Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 828.136,32 5,35 2,56Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 944.596 6,11 2,91Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 970.597,5 6,27 2,99Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.482,2 3,28 1,57Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 810.975,68 5,24 2,5Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 342.578,81 2,21 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.463.383,64 9,46 4,52Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 483.000 483.516,08 8,49 1,49Ters-Repo TRT280628T18 807.645 1.501.633,56 26,36 4,63Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 633.149,4 11,12 1,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 989.524,96 17,37 3,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.725,37 22,66 3,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 797.146,05 14 2,46VIOP Nakit Teminat 893.376,36 893.376,36 100 2,76GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.168.930,92İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.168.930,92 % 100 % 96,1786571B. HAZIR DEĞERLER23.155,97 % 100 % 0,07145289a) Kasab) Bankalar23.155,97 % 100 % 0,07145289c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.525.794,61 % 100 % 4,70817806a) Takastan Alacaklar1.525.000 % 99,94792156 % 4,70572611b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,05207844 % 0,00245195Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.561,26 % 100 % 0,15293227D. BORÇLAR (-)-360.116,79 -% 100 -% 1,11122032a) Takasa Borçlar-163.300 -% 45,34639998 -% 0,50389841b) Yönetim Ücreti-30.136,3 -% 8,36847957 -% 0,09299225c) Ödenecek Vergi-43.498,32 -% 12,07894805 -% 0,13422372ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-123.182,17 -% 34,20617239 -% 0,38010594NET VARLIK DEĞERİ32.407.325,97Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6204İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882336BIST