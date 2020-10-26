***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 706.050 6,84 2,18İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 27.500 645.150 6,25 1,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 187.000 1.688.950 16,35 5,22Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 705.600 6,83 2,18Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 466.650 4,52 1,44HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.010.000,04 4.016.500,09 38,89 12,41Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 238.001,71 2.099.981,92 2.033 6,49Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.822.097,58 18,24 8,72Tahvil TRSERGL52117 800.000 816.562,64 5,28 2,52Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.289,52 0,39 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.312.209,6 8,48 4,05Tahvil TRSMGTI22115 300.000 309.130,62 2 0,96Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.258,07 1,12 0,54Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.731,01 0,33 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.275.803,63 8,25 3,94Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.422,34 1,96 0,94Tahvil TRSVSTL72110 600.000 606.597,3 3,92 1,87Tahvil TRSVSTL72227 300.000 304.112,82 1,97 0,94Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 586.556,26 3,79 1,81Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 970.061,3 6,27 3Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 830.509,44 5,37 2,57Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 947.216,9 6,12 2,93Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 972.904,3 6,29 3,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 509.285,75 0,29 1,57Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 813.273,84 5,26 2,51Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 343.466,06 2,22 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.461.623,4 9,45 4,52Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 210.000 210.233,88 2,65 24,49Ters-Repo TRT280628T18 4.763.245 4.004.602,74 50,53 0,65Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 637.020 8,04 12,37Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 992.187,22 12,52 1,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.773,04 16,29 3,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 790.128,2 9,97 3,99VIOP Nakit Teminat 895.433,06 895.433,06 100 2,77GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.619.372,53İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.619.372,53 % 100 % 106,98037124B. HAZIR DEĞERLER22.297,73 % 100 % 0,06890418a) Kasab) Bankalar22.297,73 % 100 % 0,06890418c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)500.069,61 % 100 % 1,54530913a) Takastan Alacaklar499.275 % 99,84110012 % 1,54285364b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,15889988 % 0,00245549Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.252,59 % 100 % 0,15219976D. BORÇLAR (-)-2.830.502,28 -% 100 -% 8,74678432a) Takasa Borçlar-2.620.150 -% 92,56837624 -% 8,09675622b) Yönetim Ücreti-41.962,19 -% 1,48249978 -% 0,12967106c) Ödenecek Vergi-43.835,77 -% 1,54869227 -% 0,13546077ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-124.554,32 -% 4,40043171 -% 0,38489627NET VARLIK DEĞERİ32.360.490,18Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,618İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama23.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883703BIST