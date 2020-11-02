***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 9.000 662.400 5,65 2,1İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 27.500 556.050 4,75 1,77Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 12.000 897.000 7,65 2,85PETKM 200.000 822.000 7,01 2,61Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 70.000 667.100 5,69 2,12Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS 5.000 334.000 2,85 1,06MGROS 17.000 636.820 5,43 2,02Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 405.900 3,46 1,29HaberleşmeTTKOM 50.000 321.500 2,74 1,02TCELL 21.000 306.600 2,62 0,97DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 475.000,04 1.021.250,09 8,72 3,24VAKBN 130.000 495.300 4,23 1,57ISCTR 60.000 306.600 2,62 0,97HALKB 30.000 141.000 1,2 0,45GARAN 185.000 1.221.000 10,42 3,88AKBNK 145.000 691.650 5,9 2,2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 238.860 2,04 0,76SISE 110.000,9 674.305,52 5,75 2,14SAHOL 100.000 823.000 7,02 2,61KCHOL 35.000 495.600 4,23 1,57ENKAI 0,81 5,84 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 2.750.000 2.829.352,08 18,02 8,99Özel Sektör Tahvili TRSERGL52117 800.000 818.540,72 5,21 2,6Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.457,28 0,38 0,19Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.300.000 1.316.227,25 8,38 4,18Özel Sektör Tahvili TRSMGTI22115 300.000 309.910,26 1,97 0,98Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 173.727,32 1,11 0,55Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.278.761,25 8,14 4,06Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 304.376,16 1,94 0,97Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72110 600.000 608.117,28 3,87 1,93Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72227 450.000 457.441,61 2,91 1,45Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 587.868,2 3,74 1,87Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 972.236,4 6,19 3,09Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 801.980,08 5,11 2,55Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 143.974,04 0,92 0,46Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 949.845 6,05 3,02Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 975.216,6 6,21 3,1Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 511.095,7 3,25 1,62Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 815.578,56 5,19 2,59Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 344.355,59 2,19 1,09ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.445.190,9 9,2 4,59Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUZUN POZİSYON F_XU0301220 250 1.222 3.055.000 100 9,7GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 458.000 458.534,54 8,83 1,46Ters Repo TRT041126T11 987.535 1.001.212,33 19,29 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 631.934,4 12,18 2,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 994.692,88 19,16 3,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.718,56 24,87 4,1Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 813.280,91 15,67 2,58VIOP Nakit Teminat 775.713,95 775.713,95 100 2,46GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 33.388.281,3İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.388.281,3 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.264,16 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.264,16 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)794,61 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar794,61 % 100 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)44.584,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.974.296,05 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.767.986,65 -% 89,55022981 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-53.501,64 -% 2,70990969 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-36.816,94 -% 1,86481354 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-115.990,82 -% 5,87504696 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ31.480.628,42Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,574İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.10.2020 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885351BIST