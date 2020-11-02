***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.11.2020 11:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 9.000 662.400 5,65 2,1
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 27.500 556.050 4,75 1,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 12.000 897.000 7,65 2,85
PETKM 200.000 822.000 7,01 2,61
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 70.000 667.100 5,69 2,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 5.000 334.000 2,85 1,06
MGROS 17.000 636.820 5,43 2,02
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 405.900 3,46 1,29
Haberleşme
TTKOM 50.000 321.500 2,74 1,02
TCELL 21.000 306.600 2,62 0,97
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 475.000,04 1.021.250,09 8,72 3,24
VAKBN 130.000 495.300 4,23 1,57
ISCTR 60.000 306.600 2,62 0,97
HALKB 30.000 141.000 1,2 0,45
GARAN 185.000 1.221.000 10,42 3,88
AKBNK 145.000 691.650 5,9 2,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 238.860 2,04 0,76
SISE 110.000,9 674.305,52 5,75 2,14
SAHOL 100.000 823.000 7,02 2,61
KCHOL 35.000 495.600 4,23 1,57
ENKAI 0,81 5,84 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 2.750.000 2.829.352,08 18,02 8,99
Özel Sektör Tahvili TRSERGL52117 800.000 818.540,72 5,21 2,6
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.457,28 0,38 0,19
Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.300.000 1.316.227,25 8,38 4,18
Özel Sektör Tahvili TRSMGTI22115 300.000 309.910,26 1,97 0,98
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 173.727,32 1,11 0,55
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.278.761,25 8,14 4,06
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 304.376,16 1,94 0,97
Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72110 600.000 608.117,28 3,87 1,93
Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72227 450.000 457.441,61 2,91 1,45
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 587.868,2 3,74 1,87
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 972.236,4 6,19 3,09
Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 801.980,08 5,11 2,55
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 143.974,04 0,92 0,46
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 949.845 6,05 3,02
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 975.216,6 6,21 3,1
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 511.095,7 3,25 1,62
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 815.578,56 5,19 2,59
Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 344.355,59 2,19 1,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.445.190,9 9,2 4,59
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
UZUN POZİSYON F_XU0301220 250 1.222 3.055.000 100 9,7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 458.000 458.534,54 8,83 1,46
Ters Repo TRT041126T11 987.535 1.001.212,33 19,29 3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 631.934,4 12,18 2,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 994.692,88 19,16 3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.718,56 24,87 4,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 813.280,91 15,67 2,58
VIOP Nakit Teminat 775.713,95 775.713,95 100 2,46
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 33.388.281,3
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
33.388.281,3 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
21.264,16 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
b) Bankalar
21.264,16 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
794,61 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 100 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
44.584,4 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.974.296,05 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-1.767.986,65 -% 89,55022981 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-53.501,64 -% 2,70990969 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-36.816,94 -% 1,86481354 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-115.990,82 -% 5,87504696 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
31.480.628,42
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,574
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.10.2020 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885351
BIST