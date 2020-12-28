***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 16.000 362.880 6,51 1,04KRVGD 22.500 304.875 5,47 0,88Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretMGROS 17.000 708.900 12,72 2,04ARZUM 401 8.244,56 0,15 0,02Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 573.300 10,29 1,65HaberleşmeTTKOM 25.000 209.500 3,76 0,6TCELL 60.000 961.800 17,26 2,77DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 100.000,04 302.000,12 5,42 0,87VAKBN 50.000 231.000 4,14 0,66ISCTR 20.000 135.000 2,42 0,39HALKB 30.000 163.500 2,93 0,47AKBNK 30.000 195.300 3,5 0,56Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 35.000 584.150 10,48 1,68SISE 80.000,9 575.206,47 10,32 1,65SAHOL 15.000 157.950 2,83 0,45KCHOL 5.000 99.500 1,79 0,29ENKAI 0,81 5,94 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 507.800,15 2,38 1,46Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.028.455,9 4,82 2,96Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.806.555,13 13,16 8,07Tahvil TRSDEVA42219 800.000 819.683,68 3,84 2,36Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.419.906,32 6,66 4,08Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.539.915,9 7,22 4,43Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.821,85 0,29 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.348.814,61 6,33 3,88Tahvil TRSMGTI22115 300.000 305.405,94 1,43 0,88Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.588,64 0,8 0,49Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.479.846,51 6,94 4,26Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.766,34 0,96 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 299.241,27 1,4 0,86Tahvil TRSVSTL72110 600.000 620.415 2,91 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.749,26 2,19 1,34Tahvil TRSYDAT32212 500.000 506.858,7 2,38 1,46Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 99.640,21 0,47 0,29Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 984.587,5 4,62 2,83Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 819.851,76 3,84 2,36Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 146.732,22 0,69 0,42Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 971.134,2 4,55 2,79Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 930.958,6 4,37 2,68Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 992.718,5 4,66 2,85Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.800,15 2,38 1,46Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 807.315,84 3,79 2,32ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.474.277,85 6,91 4,24Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0300221 50 1.589,75 794.875 12,59 2,29Kısa Pozisyonlar F_XU0301220 350 1.577,25 5.520.375 87,41 15,87D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 177.000 177.261,14 2,61 0,51Ters Repo TRT270923T11 3.391.335 3.004.376,71 44,16 8,64Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 499.342,75 7,34 1,44Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.018.235,59 14,97 2,93Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.301.354,42 19,13 3,74Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 803.017,04 11,8 2,31VIOP Nakit Teminat 1.096.517,35 1.096.517,35 100 3,15GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.797.059,12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.797.059,12 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER28.664,9 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar28.664,9 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)226.894,61 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar226.100 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)26.322,31 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-300.847,4 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-99.650 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-48.700,35 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-49.513,17 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-102.983,88 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.778.093,54Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7389İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.12.2020Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895247BIST