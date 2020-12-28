***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.12.2020 18:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 16.000 362.880 6,51 1,04
KRVGD 22.500 304.875 5,47 0,88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 17.000 708.900 12,72 2,04
ARZUM 401 8.244,56 0,15 0,02
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 573.300 10,29 1,65
Haberleşme
TTKOM 25.000 209.500 3,76 0,6
TCELL 60.000 961.800 17,26 2,77
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 100.000,04 302.000,12 5,42 0,87
VAKBN 50.000 231.000 4,14 0,66
ISCTR 20.000 135.000 2,42 0,39
HALKB 30.000 163.500 2,93 0,47
AKBNK 30.000 195.300 3,5 0,56
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 35.000 584.150 10,48 1,68
SISE 80.000,9 575.206,47 10,32 1,65
SAHOL 15.000 157.950 2,83 0,45
KCHOL 5.000 99.500 1,79 0,29
ENKAI 0,81 5,94 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFZORN22112 500.000 507.800,15 2,38 1,46
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.028.455,9 4,82 2,96
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.806.555,13 13,16 8,07
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 819.683,68 3,84 2,36
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.419.906,32 6,66 4,08
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.539.915,9 7,22 4,43
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.821,85 0,29 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.348.814,61 6,33 3,88
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 305.405,94 1,43 0,88
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.588,64 0,8 0,49
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.479.846,51 6,94 4,26
Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.766,34 0,96 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 299.241,27 1,4 0,86
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 620.415 2,91 1,78
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.749,26 2,19 1,34
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 506.858,7 2,38 1,46
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 99.640,21 0,47 0,29
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 984.587,5 4,62 2,83
Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 819.851,76 3,84 2,36
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 146.732,22 0,69 0,42
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 971.134,2 4,55 2,79
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 930.958,6 4,37 2,68
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 992.718,5 4,66 2,85
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.800,15 2,38 1,46
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 807.315,84 3,79 2,32
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.474.277,85 6,91 4,24
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_XU0300221 50 1.589,75 794.875 12,59 2,29
Kısa Pozisyonlar F_XU0301220 350 1.577,25 5.520.375 87,41 15,87
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 177.000 177.261,14 2,61 0,51
Ters Repo TRT270923T11 3.391.335 3.004.376,71 44,16 8,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 499.342,75 7,34 1,44
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.018.235,59 14,97 2,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.301.354,42 19,13 3,74
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 803.017,04 11,8 2,31
VIOP Nakit Teminat 1.096.517,35 1.096.517,35 100 3,15
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.797.059,12
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.797.059,12 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
28.664,9 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.664,9 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
226.894,61 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
226.100 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.322,31 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-300.847,4 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-99.650 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-48.700,35 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-49.513,17 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-102.983,88 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
34.778.093,54
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7389
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.12.2020
Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895247
BIST