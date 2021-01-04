***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.01.2021 14:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 46.000 766.840 13,81 2,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 727.600 13,1 2,11
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 580.950 10,46 1,69
Haberleşme
Haberleşme 80.000
17:031.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,16
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:037,3787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0512
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:039,0740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:03459,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,29
|Açılış
|: 459,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,12
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:03
|NIBAS
|57,20
|25.401.557
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|32.539.075
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.152.843
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|17.886.691
|% -9,78
|
|OZRDN
|8,20
|1.490.093
|% -8,89
|
|EKGYO
|2,29
|1.664.862.956
|% 7,01
|
|GUBRF
|81,15
|1.489.621.311
|% -5,69
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.156.813
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.197.130.070
|% -0,29
|
|SISE
|7,38
|1.023.483.999
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|1.664.862.956
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,54
|717.583.663
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,12
|709.049.942
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,02
|808.003.820
|% 4,15
|
|TSKB
|1,80
|365.447.444
|% 1,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3787
|% -0,69
|
|Euro
|9,0669
|9,0740
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0081
|10,0583
|% -1,18
|
|Frank
|8,3420
|8,3923
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,84
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|43,88
|
|Altın Gr.
|459
|460
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,21
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,75
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 62 artarak (% 1.25 ) 1, 345
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ISKUR, ISGYO, KSTUR, PSDTC, TURGG, SEKFK, UZERB, CMBTN, CASA
-
17:14
KSTUR, TLMAN, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:14
ADEL, TDGYO, INTEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:14SAMAT
Yüzde 4.33 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 063 adet işlem