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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.01.2021 14:16



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 46.000 766.840 13,81 2,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 727.600 13,1 2,11
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 580.950 10,46 1,69
Haberleşme
Haberleşme 80.000
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 25.401.557 % 10,00  
SEKFK 7,04 32.539.075 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 313.918 % 10,00  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 7,3720 7,3787 % -0,69  
Euro 9,0669 9,0740 % -0,01  
Sterlin 10,0081 10,0583 % -1,18  
Frank 8,3420 8,3923 % -0,17  
Riyal 1,9579 1,9677 % -0,84  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 43,88  
Altın Gr. 459 460 6,59  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.032 3.109 42,49  
Yarım 1.466 1.504 20,55  
Çeyrek 735 752 10,27  
Gümüş.Ons 27,46 27,49 1,14  
Gümüş Gr. 6,50 6,50 0,21  
B. Petrol 52,55 52,55 0,75  
Seans Raporu 17:03
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