***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 54.000 985.200 17,58 2,85Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 756.500 13,5 2,19ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 576.900 10,29 1,67HaberleşmeHaberleşme 75.000 1.102.750 19,67 3,19DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 190.000,04 910.500,13 16,24 2,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 120.001,71 1.273.113,24 22,71 3,68Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 511.605,55 2,58 1,48Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.034.813,4 5,22 2,99Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.826.344,68 14,27 8,17Tahvil TRSDEVA42219 800.000 823.410,16 4,16 2,38Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.428.859,6 7,21 4,13Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.496.507,7 7,55 4,33Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.883,46 0,31 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.357.086,77 6,85 3,92Tahvil TRSMGTI22115 300.000 308.090,07 1,56 0,89Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.761,56 0,87 0,5Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.489.811,78 7,52 4,31Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.094,36 1,05 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.067,58 1,52 0,87Tahvil TRSVSTL72110 600.000 623.528,1 3,15 1,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 456.098,36 2,3 1,32Tahvil TRSYDAT32212 500.000 510.543,25 2,58 1,48Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 991.301 5 2,87Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 824.768,96 4,16 2,38Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 147.429,98 0,74 0,43Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 976.530,7 4,93 2,82Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 937.008,6 4,73 2,71Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 998.377,3 5,04 2,89Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 511.605,55 2,58 1,48Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 812.892,4 4,1 2,35ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0300221 200 1.717,25 3.434.500 100 9,93D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 839.000 840.151,61 9,95 2,43Ters Repo TRT020823T11 1.781.910 4.005.786,3 47,43 11,58Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 499.946,77 5,92 1,45Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.021.419,86 12,09 2,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.304.387,26 15,44 3,77Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 774.410,03 9,17 2,24VIOP Nakit Teminat 925.225,78 925.225,78 100 3,09GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.784.711,84İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.784.711,84 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.674,29 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.674,29 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)33.194,61 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar32.400 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)130.164,3 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-382.755,47 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-184.320 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-17.957,01 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-40.371,08 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-140.107,38 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.586.989,57Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7293İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.01.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900072BIST