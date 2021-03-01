***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.03.2021 10:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 25.000 515.500 5,43 1,49
KRVGD 25.000 365.250 3,85 1,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.000 505.500 5,32 1,46
PETKM 90.000 473.400 4,99 1,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 55.000 802.450 8,45 2,32
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 12.500 488.250 5,14 1,41
BIMAS 2.500 165.250 1,74 0,48
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 607.050 6,39 1,76
Haberleşme
TTKOM 50.000 384.000 4,04 1,11
TCELL 50.000 792.500 8,35 2,3
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 35.000,04 92.750,11 0,98 0,27
ISCTR 210.000 1.203.300 12,67 3,49
GARAN 100.000 892.000 9,4 2,58
AKBNK 55.000 333.300 3,51 0,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 25.000 401.250 4,23 1,16
SISE 100.000,9 40.000 419.200 4,42 1,21
ENKAI 0,81 5,73 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 20.000 339.600 3,58 0,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.057.375,7 5,65 3,06
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.767.907,18 14,78 8,02
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 805.670,96 4,3 2,33
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.404.111,24 7,5 4,07
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000