***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 25.000 515.500 5,43 1,49KRVGD 25.000 365.250 3,85 1,06Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 5.000 505.500 5,32 1,46PETKM 90.000 473.400 4,99 1,37Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 55.000 802.450 8,45 2,32Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretMGROS 12.500 488.250 5,14 1,41BIMAS 2.500 165.250 1,74 0,48Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 607.050 6,39 1,76HaberleşmeTTKOM 50.000 384.000 4,04 1,11TCELL 50.000 792.500 8,35 2,3DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 35.000,04 92.750,11 0,98 0,27ISCTR 210.000 1.203.300 12,67 3,49GARAN 100.000 892.000 9,4 2,58AKBNK 55.000 333.300 3,51 0,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 25.000 401.250 4,23 1,16SISE 100.000,9 40.000 419.200 4,42 1,21ENKAI 0,81 5,73 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 20.000 339.600 3,58 0,98DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.057.375,7 5,65 3,06Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.767.907,18 14,78 8,02Tahvil TRSDEVA42219 800.000 805.670,96 4,3 2,33Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.404.111,24 7,5 4,07Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000