***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 20.000 322.200 3,89 0,92İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 444.400 5,37 1,26Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 14.000 487.000 5,88 1,39Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 45.000 711.450 8,59 2,02Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.500 758.950 9,16 2,16ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 15.000 221.700 2,68 0,63HaberleşmeHaberleşme 120.000 1.367.100 16,51 3,89DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 320.000,04 2.210.100,11 26,69 6,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 117.501,71 1.241.988,28 15 3,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 30.000 516.600 6,24 1,47DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.047.027,6 5,62 2,98Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.778.406,68 14,92 7,91Tahvil TRSDEVA42219 800.000 808.214,48 4,34 2,3Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.408.815,52 7,56 4,01Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.541.215,35 8,27 4,39Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.518,42 0,33 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.341.502,63 7,2 3,82Tahvil TRSMGTI72110 500.000 516.764,8 2,77 1,47Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 176.537,83 0,95 0,5Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.674,15 2,74 1,45Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.470.577,39 7,9 4,19Tahvil TRSTISB72712 200.000 203.402,28 1,09 0,58Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.484,99 1,66 0,88Tahvil TRSVSTL72110 600.000 620.057,4 3,33 1,76Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.208,99 2,51 1,33Tahvil TRSYDAT32212 500.000 525.551,4 2,82 1,5Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 491.413,85 2,64 1,4Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 146.972,51 0,79 0,42Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 471.701,8 2,53 1,34Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 998.024,6 5,36 2,84Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 962.816,1 5,17 2,74Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 479.391,35 2,57 1,36Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 832.565,52 4,47 2,37Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 457.458 2,46 1,3ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 595.000 595.843,6 8,04 1,7Ters Repo TRT170822T15 3.260.325 3.004.315,07 40,52 8,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 539.884,46 7,28 1,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.049.347,48 14,15 2,99Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.417.600,67 19,12 4,03Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 806.665,41 10,88 2,3VIOP Nakit Teminat 1.056.550,15 1.056.550,15 100 3,06GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.377.998,85İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.377.998,85 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER23.992,37 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar23.992,37 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)442.475,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar441.550 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)148.095,29 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-855.646,89 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-634.507,72 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-12.755,77 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-38.812,17 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-169.571,23 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.136.915,3Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7568İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.03.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915783BIST