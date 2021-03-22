***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 45.000 655.200 7,57 1,87İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 5.000 503.000 5,81 1,44Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.000 571.900 6,61 1,63Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 15.000 582.900 6,74 1,67ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 275.800 3,19 0,79HaberleşmeHaberleşme 115.000 1.045.650 12,08 2,99DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 620.000,04 3.398.100,11 39,28 9,71Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 92.501,71 963.188,28 11,13 2,75Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 40.000 654.800 7,57 1,87DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.007.001,9 5,26 2,88Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.799.525,58 14,62 8Tahvil TRSDEVA42219 800.000 813.325,6 4,25 2,32Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.418.850,16 7,41 4,05Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.557.669 8,13 4,45Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.967,26 0,32 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.350.075,22 7,05 3,86Tahvil TRSMGTI72110 500.000 520.868,35 2,72 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.751,1 0,93 0,51Tahvil TRSPLDG12315 500.000 511.940,55 2,67 1,46Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.480.821,2 7,73 4,23Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.641,64 1,07 0,58Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.367,73 1,62 0,89Tahvil TRSVSTL72110 600.000 623.492,46 3,26 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 470.028,69 2,45 1,34Tahvil TRSYDAT32212 500.000 507.176,1 2,65 1,45Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 494.735,25 2,58 1,41Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 147.951,44 0,77 0,42Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 475.118,95 2,48 1,36Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 969.472,4 5,06 2,77Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 483.949,2 2,53 1,38Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 805.418,64 4,21 2,3Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 460.943,8 2,41 1,32ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT011025T16 500.000 494.353,45 2,58 1,41Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.005.302,1 5,25 2,87GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300421 75 1.582,5 1.186.875 100 3,39GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 273.000 273.425,21 4,48 0,78Ters Repo TRT030523T13 896.760 2.003.073,97 32,83 5,72Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 533.883,02 8,75 1,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.057.856,26 17,34 3,02Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.423.753,93 23,34 4,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 809.098,99 13,26 2,31VIOP Nakit Teminat 1.053.519,34 1.053.519,34 100 3,01GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.957.896,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.957.896,86 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.496,29 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.496,29 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)878.445,88 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar877.520,2 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)148.095,29 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.000.967,37 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-805.900 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-38.354,04 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-38.840,61 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-117.872,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.004.966,95Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7502İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama19.03.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919574BIST