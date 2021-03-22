***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
22.03.2021 10:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 45.000 655.200 7,57 1,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 5.000 503.000 5,81 1,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 35.000 571.900 6,61 1,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 15.000 582.900 6,74 1,67
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.000 275.800 3,19 0,79
Haberleşme
Haberleşme 115.000 1.045.650 12,08 2,99
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 620.000,04 3.398.100,11 39,28 9,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 92.501,71 963.188,28 11,13 2,75
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 40.000 654.800 7,57 1,87
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.007.001,9 5,26 2,88
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.799.525,58 14,62 8
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 813.325,6 4,25 2,32
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.418.850,16 7,41 4,05
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.557.669 8,13 4,45
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.967,26 0,32 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.350.075,22 7,05 3,86
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 520.868,35 2,72 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.751,1 0,93 0,51
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 511.940,55 2,67 1,46
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.480.821,2 7,73 4,23
Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.641,64 1,07 0,58
Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.367,73 1,62 0,89
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 623.492,46 3,26 1,78
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 470.028,69 2,45 1,34
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 507.176,1 2,65 1,45
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 494.735,25 2,58 1,41
Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 147.951,44 0,77 0,42
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 475.118,95 2,48 1,36
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 969.472,4 5,06 2,77
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 483.949,2 2,53 1,38
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 805.418,64 4,21 2,3
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 460.943,8 2,41 1,32
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT011025T16 500.000 494.353,45 2,58 1,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.005.302,1 5,25 2,87
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300421 75 1.582,5 1.186.875 100 3,39
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 273.000 273.425,21 4,48 0,78
Ters Repo TRT030523T13 896.760 2.003.073,97 32,83 5,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 533.883,02 8,75 1,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.057.856,26 17,34 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.423.753,93 23,34 4,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 809.098,99 13,26 2,31
VIOP Nakit Teminat 1.053.519,34 1.053.519,34 100 3,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.957.896,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.957.896,86 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
21.496,29 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
21.496,29 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
878.445,88 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
877.520,2 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
148.095,29 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.000.967,37 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-805.900 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-38.354,04 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-38.840,61 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-117.872,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
35.004.966,95
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7502
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
19.03.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919574
BIST