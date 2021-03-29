***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA 45.000 607.950 7,44 1,84İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıAEFES 14.500 326.250 3,99 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 5.000 468.000 5,73 1,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 25.000 345.000 4,22 1,04Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretMGROS 15.000 524.100 6,41 1,59Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 27.500 348.150 4,26 1,05HaberleşmeTTKOM 95.000 643.150 7,87 1,95TCELL 20.000 295.600 3,62 0,89DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 155.000,04 339.450,09 4,15 1,03ISCTR 205.000 992.200 12,14 3GARAN 160.000 1.100.800 13,47 3,33AKBNK 100.000 472.000 5,78 1,43Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 10.000 147.100 1,8 0,45SISE 0,9 6,65 0 0SAHOL 72.500 630.025 7,71 1,91KCHOL 17.500 336.875 4,12 1,02ENKAI 0,81 6,3 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 40.000