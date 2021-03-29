***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 14:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA 45.000 607.950 7,44 1,84
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES 14.500 326.250 3,99 0,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.000 468.000 5,73 1,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 25.000 345.000 4,22 1,04
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 15.000 524.100 6,41 1,59
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 27.500 348.150 4,26 1,05
Haberleşme
TTKOM 95.000 643.150 7,87 1,95
TCELL 20.000 295.600 3,62 0,89
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 155.000,04 339.450,09 4,15 1,03
ISCTR 205.000 992.200 12,14 3
GARAN 160.000 1.100.800 13,47 3,33
AKBNK 100.000 472.000 5,78 1,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 10.000 147.100 1,8 0,45
SISE 0,9 6,65 0 0
SAHOL 72.500 630.025 7,71 1,91
KCHOL 17.500 336.875 4,12 1,02
ENKAI 0,81 6,3 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 40.000