***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 50.000 750.000 7,97 2,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda İçki ve Tütün 14.500 315.230 3,35 0,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 7.000 644.700 6,85 1,93Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 15.000 227.250 2,41 0,68Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektrik Gaz ve Buhar 9.351 96.128,28 1,02 0,29İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 10.000 382.800 4,07 1,15ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 27.530 355.385 3,77 1,06HaberleşmeHaberleşme 105.000 800.150 8,5 2,39DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 865.000,04 3.317.750,09 35,25 9,93Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 142.501,71 1.901.563,23 20,21 5,69Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTeknoloji 11 308 0 0SavunmaSavunma 40.000 620.000 6,59 1,86DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.014.899,2 5,4 3,04Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.822.369 15,02 8,45Tahvil TRSDEVA42219 800.000 818.468,96 4,36 2,45Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.428.251,44 7,6 4,28Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.571.418,3 8,37 4,71Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.258,5 0,33 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.358.702,67 7,23 4,07Tahvil TRSMGTI72110 500.000 525.004,5 2,79 1,57Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.316,28 0,91 0,51Tahvil TRSPLDG12315 500.000 515.970,2 2,75