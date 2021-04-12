***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.04.2021 12:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 50.000 729.000 7,37 2,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda İçki ve Tütün 40.000 863.400 8,73 2,59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 9.000 797.850 8,07 2,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sana
15:371.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:378,1345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1236
15:379,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6889
15:37456,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 456,26
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PENGD
|4,51
|140.708.037
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|666.905
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|847.736
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.647.551
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|283.343.451
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.302.239
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,65
|970.328.932
|% -5,32
|
|EREGL
|16,34
|518.191.016
|% 0,18
|
|HALKB
|4,59
|483.448.273
|% 1,10
|
|GARAN
|6,61
|483.279.768
|% -0,45
|
|PETKM
|6,06
|453.057.132
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,06
|271.467.148
|% -1,90
|
|EKGYO
|1,84
|228.893.164
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|483.448.273
|% 1,10
|
|TSKB
|1,34
|115.264.872
|% -0,74
|
|GSRAY
|3,54
|283.343.451
|% -9,92
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1290
|8,1345
|% -0,25
|
|Euro
|9,6893
|9,6979
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1865
|11,2426
|% 0,40
|
|Frank
|8,7957
|8,8487
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1678
|2,1787
|% -0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-3,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-6,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-5,12
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-2,48
|
|Çeyrek
|729
|746
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|