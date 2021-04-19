***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 50.000 723.000 7,32 2,16İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda İçki ve Tütün 40.000 884.000 8,95 2,64Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 10.000 892.500 9,03 2,67Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 32.500 378.625 3,83 1,13HaberleşmeHaberleşme 105.000 778.750 7,89 2,33DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.270.000,04 3.703.750,09 37,49 11,08Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 175.001,71 1.910.413,18 19,34 5,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 40.000 608.400 6,16 1,82DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.022.858,5 6 3,06Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.843.706,25 16,68 8,51Tahvil TRSDEVA42219 800.000 823.644,96 4,83 2,46Tahvil TRSDEVA42318 280.000 280.790,66 1,65 0,84Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.436.769,74 8,43 4,3Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.987,38 0,35 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.367.385,24 8,02 4,09Tahvil TRSMGTI72110 500.000 501.263,7 2,94 1,5Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.603,13 1,01 0,52Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.612,55 3,05 1,56Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.504.628,75 8,82 4,5Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.143,06 1,21 0,62Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.338,48 1,82 0,93Tahvil TRSVSTL72110 600.000 607.369,08 3,56 1,82Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.994,24 2,72 1,39Tahvil TRSYDAT32212 500.000 514.979,85 3,02 1,54Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 149.924,16 0,88 0,45Finansman Bo8BIST