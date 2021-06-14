***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 10:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%ildirim/942111
BIST
11:451.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:458,3593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4510,1305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:45498,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|FENER
|39,30
|226.731.157
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3560
|8,3593
|% -0,42
|
|Euro
|10,1234
|10,1305
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7170
|11,7758
|% -0,77
|
|Frank
|9,2495
|9,3052
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2198
|2,2310
|% -0,52
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-21,84
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|0,75
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
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11:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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11:58XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de
-
11:56CMBTN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 372 adet işlem
-
11:55YESIL
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 421 adet işlem